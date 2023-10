Superbike, NicolÃ² Bulega Ã¨ campione del mondo Supersport 2023

Un successo totale per la Ducati in quel di Portimao (Portogallo). Dopo la chiusura della pratica mondiale di Alvaro Bautista in Superbike, Nicolò Bulega vince aritmeticamente il Mondiale Supersport 2023 battendo un altro italiano, Stefano Manzi. Per Ducati, oltre i due titoli mondiali piloti, ci sono anche i titoli costruttori in entrambe le classi.

Il dominatore del campionato ha completato l’opera centrando il 14° successo stagionale su 21 gare disputate, arrivato dopo un’altra pole position con record della pista. Per il classe 1999 emiliano è un giorno fantastico che mette fine ad anni difficili tra Moto3, Moto2 e Supersport, una risalita avvenuta in un contesto familiare e che conosce molto bene come quello di Aruba.it Racing.

La fuga iniziale si è rivelata decisiva per Bulega, mettendolo al riparo dal tentativo di rimonta di Stefano Manzi. Il suo rivale in classifica ha portato a casa un altro secondo posto, con il team Ten Kate che mette sul podio anche Jorge Navarro. Quarta piazza per Marcel Schroetter che concluderà il Campionato in terza posizione.

“C’è poco da dire: per me è un giorno fantastico“, ha dichiarato a fine gara Bulega, fresco del titolo iridato. “Penso alle tante difficoltà che ho incontrato a livello sportivo negli ultimi tempi e sentirmi una sorta di leader del progetto Supersport di Ducati mi ha fatto tirare fuori qualcosa in più. Sapevo che questa poteva essere la mia ultima possibilità per continuare a fare il pilota professionista e non posso che ringraziare Aruba.it Racing per avermi dato questa chance. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile“.

Congratulations to Nicolo Bulega, who has been crowned the 2023 World Supersport champion! Original Ducati#WorldSBK pic.twitter.com/I1e3IZTQoA — Everything Moto Racing (@everythingmrace) September 30, 2023

Foto: sbk