ATP Vienna, Sinner-Rublev decisiva per il ranking ATP e per la Race: 4° posto cruciale per le Finals

Ci si chiede: perché la semifinale dell’ATP500 di Vienna tra Jannik Sinner e Andrey Rublev abbia un peso rilevante? Nei fatti, l’altoatesino e il russo si giocano nel penultimo atto del torneo austriaco un importante piazzamento nella classifica mondiale e in quella di rendimento del 2023, ovvero il ranking ATP e la Race (qualificante per le ATP Finals di Torino).

Nel primo caso Sinner è attualmente n.4, mentre Rublev n.5, con un vantaggio di 155 punti. Un posizionamento che rimarrebbe tale anche in caso di sconfitta odierna dell’italiano, a patto però che il russo non vinca il titolo nel 500 in questione. In quest’ultima eventualità ci sarebbe il sorpasso, ma la partita per terminare in quarta piazza il 2023 resterebbe aperta per il fatto che il moscovita, al contrario dell’azzurro, ha delle scadenze rilevanti:

90 punti nel Masters1000 di Parigi-Bercy

400 punti nelle ATP Finals

Di conseguenza, 490 punti da gestire sul finire del 2023 non sono pochi e potrebbero sorridere a Jannik. Cosa cambia tra n.4 e n.5? Ci si riferisce all’essere testa di serie nel prossimo Slam, ovvero gli Australian Open. Qualora Sinner terminasse n.4 del mondo la stagione, cosa mai riuscita ad alcun giocatore italiano, si garantirebbe un percorso un po’ più “semplice” a Melbourne, essendo certo di evitare l’incrocio con le prime tre teste di serie prima delle semifinali.

Per quanto riguarda la Race, la questione è un po’ diversa. Il nostro portacolori ha un buon margine di vantaggio sul russo: 5125 punti rispetto a 4455 significano 670 di vantaggio. In qualunque caso, il n.4 di Jannik sarebbe al sicuro questa settimana e nella peggiore delle ipotesi (sconfitta odierna e vittoria del torneo di Rublev) il suo margine sarebbe pari a 350 punti. Dualmente, se ci dovesse essere la qualificazione alla Finale e il successo del titolo in Austria, il suo essere n.4 sarebbe praticamente certo. Cosa comporta? Trovarsi in questa posizione significherebbe non capitare nel medesimo gruppo di Daniil Medvedev nelle Finals e quindi avere un percorso meno complicato nel Round Robin di Torino.

Riepilogando schematicamente:

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Novak Djoković SRB 11045

2 Carlos Alcaraz ESP 8625

3 Daniil Medvedev RUS 7035

4 Jannik Sinner ITA 5090

5 Andrey Rublev RUS 4935

6 Stefanos Tsitsipas GRE 4435

7 Holger Rune DEN 4280

8 Casper Ruud NOR 3705

9 Alexander Zverev GER 3505

10 Taylor Fritz 26 USA 3500

PROIEZIONI RANKING ATP VITTORIA SINNER VS RUBLEV A VIENNA

– Finale ATP Vienna: 5210 punti (4° posto) vs 4865 punti (5° posto) -> +345

– Vittoria ATP Vienna: 5410 punti (4° posto) vs 4865 punti (5° posto) -> +545

PROIEZIONI RANKING ATP SCONFITTA SINNER VS RUBLEV A VIENNA

Finale ATP Vienna: 5090 punti (4° posto) vs 5020 punti (5° posto) -> +70 punti

Vittoria ATP Vienna: 5090 punti (4° posto) vs 5220 punti (4° posto) -> -130 punti

RACE AGGIORNATA

1 ✓ Novak Djoković SRB 8955 Qualificato alle ATP Finals 2023

2 ✓ Carlos Alcaraz ESP 8455 Qualificato alle ATP Finals 2023

3 ✓ Daniil Medvedev RUS 7115 Qualificato alle ATP Finals 2023

4 ✓ Jannik Sinner ITA 5125 Qualificato alle ATP Finals 2023

5 ✓ Andrey Rublev RUS 4455 Qualificato alle ATP Finals 2023

6 Stefanos Tsitsipas GRE 3885

7 Alexander Zverev GER 3505

8 Holger Rune DEN 3290

PROIEZIONI RACE VITTORIA SINNER VS RUBLEV A VIENNA

Finale ATP Vienna: 5245 punti (4° posto) vs 4455 (5° posto) -> 790 punti

Vittoria ATP Vienna: 5445 punti (4° posto) vs 4455 (5° posto) ->990 punti

PROIEZIONI RACE SCONFITTA SINNER VS RUBLEV A VIENNA

Finale ATP Vienna: 5125 punti (4° posto) vs 4575 (5° posto) -> 550 punti

Vittoria ATP Vienna: 5125 punti (4° posto) vs 4775 (5° posto) ->350 punti

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster