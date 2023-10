A che ora Sinner-Medvedev, Finale ATP Vienna 2023: dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella Finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per domenica 29 ottobre (ore 14.00) sul cemento indoor della capitale austriaca. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul russo Andrey Rublev in una semifinale particolarmente equilibrata e ora è atteso da un nuovo esame di russo. Medvedev ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas e ora inseguirà la rivincita contro l’altoatesino, che lo ha battuto nell’ultimo precedente andato in scena poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino.

Jannik Sinner, attuale numero 4 del ranking ATP, cercherà una nuova magica contro il numero 3 al mondo. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, avvincente e appassionante che metterà in palio il trofeo prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle attesissime ATP Finals di Torino. L’azzurro insegue un successo pesantissimo grazie al quale potrebbe ipotecare il quarto posto nella classifica mondiale. Medvedev ha vinto sei dei sette precedenti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Medvedev, Finale del torneo ATP 500 di Vienna.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, FINALE ATP VIENNA

Domenica 29 ottobre

Ore 14.00 Finale ATP 500 Vienna: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv Supertennis e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV:

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

