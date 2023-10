LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta per tastare le ambizioni dei meneghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Real Madrid-Olimpia Milano, quarta giornata dell’Eurolega di basket 2023!

I meneghini cercano l’impresa contro i Campioni d’Europa in carica dopo aver battuto 48 ore fa al Forum di Assago gli altri finalisti dell’Olympiacos Pireo (65-53) grazie ai 20 punti di Nikola Mirotic e ai 16 di un Kevin Pangos in grande spolvero soprattutto nel secondo tempo. L’EA7 Emporio Armani è attesa poi dalla trasferta in Germania della settimana prossima contro l’Alba Berlino (giovedì 26/10 ore 20:00) contro il duo azzurro Procida-Spagnolo.

I Blancos si presentano alla sfida odierna forti di tre successi in altrettante partite fin qui disputate in Eurolega, con Sergio ‘El Chacho’ Rodriguez che si ritrova di fronte il suo passato. Coach Mateo punterà anche sull’estro di Facundo Campazzo in cabina di regia e sulla solidità sotto il ferro di Vincent Poirier e di Walter Tavares, in vista anche del Clasico ‘continentale’ contro gli acerrimi rivali del Barcellona tra una settimana – blaugrana ancora imbattuti al pari dei madrileni.

Inizio del match previsto al Wizink Center di Madrid (Spagna) alle ore 20:45. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

