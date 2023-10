Cricket, Italia e Jersey non giocano un match ininfluente: azzurri settimi agli Europei T10 di Malaga

Un match ininfluente che non viene giocato: si conclude così per l’Italia la Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket. A Malaga, in Spagna, la sfida contro Jersey, con entrambe le compagini già eliminate, non si disputa e le due formazioni si dividono la posta in palio. Italia settima.

Il girone a 7 si è così concluso e sono stati assegnati i 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta di domani, che assegnerà il titolo continentale: il Qualifier 1 vedrà opposte Inghilterra XI e Paesi Bassi XI per il primo posto in finale, mentre l’Eliminator vedrà affrontarsi Spagna ed Irlanda XI.

La compagine sconfitta nel Qualifier 1 e quella vittoriosa nell’Eliminator si affronteranno poi nel Qualifier 2, che metterà in palio il secondo posto nella finale che assegnerà il titolo. Quinto posto per la Germania, sesta piazza per Jersey, grazie ad un miglior Net Run Rate rispetto all’Italia, settima.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana