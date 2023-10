L’Olimpia Milano vola a Madrid per cercare l’impresa in Eurolega nella tana dei campioni

Dopo la brillante vittoria casalinga contro i vice campioni d’Europa, l’Olimpia Milano va a far visita a chi ha alzato l’Eurolega nella scorsa stagione. La squadra di Messina sarà di scena in quel di Madrid, andando ad affrontare un Real finora perfetto e ancora imbattuto in testa alla classifica con tre vittorie in altrettante partite giocate. Servirà dunque una grande prestazione ad una Milano che si è finalmente sbloccata con l’Olympiacos, con la speranza di poter replicare la prestazione di 48 ore prima.

Una partita quella contro i greci che ha visto nuovamente protagonista Nikola Mirotic. Sarà sicuramente una partita speciale per l’ala di origine montenegrina, che ha vissuto anni importanti con la maglia del Barcellona, acerrimo rivale del Real Madrid. Mirotic è stato il miglior marcatore contro l’Olympiacos, dimostrandosi ancora il perno dell’attacco milanese.

La vittoria di ieri è stata anche nel segno di Kevin Pangos, determinante nel secondo tempo con quattordici dei suoi sedici punti a referto. Forse la prima vera volta in cui il canadese ha saputo prendere in mano la squadra, con Messina che spera che la partita con l’Olympiacos possa essere davvero quella della svolta per il suo play.

Un Real Madrid, come detto, a punteggio pieno e che sta volando in questo avvio di Eurolega. All’esordio la vittoria in volata nel derby spagnolo in casa del Baskonia (77-79), poi un dominio assoluto ad Istanbul contro l’Efes (80-103) e alla fine il successo tra le mura amiche di ieri contro lo Zalgiris (93-79).

Una corazzata quella spagnola, che in estate ha visto anche il ritorno di Facundo Campazzo. L’argentino ha già preso per mano il Real e alzato ulteriormente il livello della squadra di Chus Mateo. Un Madrid fortissimo con un Gabriel Deck scatenato contro lo Zalgiris e con una potenza di fuoco anche sugli esterni con Yabusele. Il tutto senza dimenticare sotto canestro Poirier e Tavares. In pratica servirà la miglior Milano per cercare l’impresa a Madrid.

Credit Ciamillo