Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA dopo la vittoria con Garcia: possibile sorpasso su Cocciaretto

Prosegue il periodo positivo di Jasmine Paolini. L’azzurra ha battuto quest’oggi negli ottavi di finale del WTA di Zhangzhou (Cina) la n.10 del ranking, Caroline Garcia. Una vittoria in rimonta per Jasmine, capace di annullare ben quattro palle match, chiudendo con il punteggio di 3-6 6-4 7-5.

Quarti di finale del torneo cinese che portano a uno score in classifica mondiale di 1310 punti (n.34). Per la scadenza a inizio settimana, dettata dalla Finale raggiunta l’anno scorso a Cluj-Napoca (-180 punti), la toscana ha iniziato il suo incedere con un po’ di “zavorra”. Non è un caso che questi punti da scalare l’hanno portata dalla posizione n.31 alla n.37 del ranking.

Grazie al successo contro la francese, Paolini è virtualmente n.34 e potrebbe mettere nel mirino la posizione di Elisabetta Cocciaretto, costretta a dare forfait per un virus influenzale nel torneo asiatico. La marchigiana, infatti, è ferma a 1370 punti (n.32). In caso di vittoria, Jasmine salirebbe a 1395 punti e quindi diventerebbe n.30 del mondo virtuale (n.1 d’Italia).

Di seguito le proiezioni del ranking della giocatrice nostrana, associate ai turni in Cina:

PROIEZIONI RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Quarti di finale Zhenghzhou – 1310 punti (n.34 del mondo virtuale)

Semifinale Zhengzhou – 1395 punti (n.30 del mondo virtuale)

Finale Zhengzhou – 1515 punti (n.29 del mondo)

Vittoria Zhengzhou – 1680 punti (n.27 del mondo)

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci