LIVE Paolini-Zheng 4-6, 6-1, 1-6, Finale WTA Palermo 2023 in DIRETTA: azzurra sconfitta, primo titolo in carriera per la cinese

20.55 I numeri ci dicono di una cinese molto più efficace al servizio, a discapito di un misero 46% di prime in campo (contro l’81% di Jasmine), con il 67% di punti vinti sulla prima e il 53% sulla seconda contro il 60% e il 43% dell’azzurra. Addirittura 7 doppi falli per Zheng a fronte di 5 ace, mentre nessun punto diretto e neanche doppio errore per Paolini. Alla fine appena 6 punti vinti in più per la cinese, che grazie a questo risultato entrerà a far capolino nelle prime 20 giocatrici Wta.

20.50 Zheng-Paolini 6-4 1-6 6-1! Chiude la cinese un match caratterizzato da alti e bassi e porta a casa il primo titolo della carriera.

40-30 Errore di dritto della cinese, attenzione!

40-15 Doppio fallo.

40-0 Risposta lunga.

30-0 Non resta in campo il rovescio di Paolini.

15-0 Ace (5). Di seconda!

5-1 Dritto vincente in contropiede di Paolini!

A-40 Servizio e chiusura di rovescio.

40-40 Errore di rovescio dell’azzurra.

40-30 Rovescio fuori.

30-30 Gran rovescio lungolinea dell’azzurra.

15-30 Vola via il dritto.

15-15 Risposta di rovescio steccata di Zheng.

0-15 Affossa il dritto in rete Jasmine.

5-0 Prima vincente slice, l’ennesima.

40-15 Prima vincente.

30-15 Rovescio in rete di Paolini che si poteva tenere in campo.

15-15 Risposta fuori di rovescio di Jasmine.

0-15 Dritto lungo in uscita dal servizio.

4-0 Errore gratuito di dritto di Paolini. Allungo forse decisivo di Zheng.

30-40 Errore di dritto della cinese.

15-40 Gran risposta di Zheng con il rovescio.

15-30 Rovescio in rete, gratuito per Paolini.

15-15 Gran dritto lungolinea di Jasmine.

0-15 Gran pressione da fondo della cinese.

3-0 Consolida il vantaggio Zheng Quiwen in questo terzo parziale.

40-15 Servizio e smorzata vincente.

30-15 Prima vincente.

15-15 Gran dritto in allungo di Zheng che vale il punto.

0-15 Errore di dritto della cinese.

2-0 Dritto in rete e allora partenza forte della cinese.

40-A Splenido rovescio lungolinea di Zheng.

40-40 Dritto vincente di Jasmine!!! Che angolo ha trovato col rovescio stretto l’azzurra.

30-40 Dritto in recupero che si ferma a rete.

30-30 Scambio lungo in cui Paolini è stata fortunata con una deviazione del nastro che poteva portare fuori il suo dritto.

15-30 Prima vincente.

0-30 Gran risposta di rovescio, profondissima di Zheng.

0-15 Errore di dritto di Jasmine.

1-0 Smorzata vincente di Zheng.

40-30 Doppio fallo (5).

40-15 Prima vincente.

30-15 Dritto vincente di Zheng.

15-15 Risposta aggressiva e punto!

15-0 Lungo il dritto di Paolini.

Zheng Quinwen al servizio nella partita finale.

Paolini-Zheng 4-6, 6-1!!! Secondo parziale che si è praticamente deciso in quel secondo gioco sul servizio della cinese, durato quasi 20 minuti in cui Zhang ha avuto 6 palle game e che Paolini ha fatto suo alla sesta occasione. Vedremo come si risolverà questa partita, che sfugge a ogni tipo di pronostico, vista la mancanza di continuità da parte della cinese che ha commesso addirittura 13 gratuiti nel secondo parziale.

40-15 Terza risposta fuori di seguito per Zheng.

30-15 Altro regalo in risposta.

15-15 Risposta fuori.

0-15 Errore col rovescio di Jasmine.

5-1 Serve per il set Paolini!

40-0 Prima vincente.

30-0 Servizio e dritto di Zheng.

15-0 Lungo il dritto dell’azzurra.

5-0 Risposta lunga.

40-15 Chiude col dritto lungolinea Paolini!

30-15 Risposta vincente di dritto.

30-0 Sparita dal campo la cinese, altro dritto giocato a caso fuori.

15-0 Lungo il dritto in recupero di Zheng.

4-0 Doppio fallo (5).

30-40 Errore di dritto della cinese.

30-30 Rovescio sul paletto di Zheng.

30-15 Risposta di rovescio in rete.

15-15 Prima vincente.

0-15 Doppio fallo (4).

3-0 Lungo il rovescio della cinese.

40-15 Servizio e dritto Paolini.

30-15 Palla corta ‘lunga’ di Jasmine, arriva e chiude col dritto Zheng.

30-0 Rovescio diagonale vincente!

15-0 Risposta lunga di Zheng.

2-0 Lunga la volèe della cinese e allora strappa il servizio Jasmine.

40-A Gran risposta di rovescio!!!

40-40 Sbaglia un rovescio già chiuso Paolini.

40-A Errore di rovescio della cinese. Quinta palla del 2-0.

40-40 Rovescio in rete di Zheng.

A-40 Non passa il dritto dell’azzurra.

40-40 Errore di dritto della cinese.

A-40 Prima vincente slice.

40-40 Dritto fuori, sarebbe stato vincente.

40-A Gran dritto di Paolini! Quarta palla break per la tennista italiana.

40-40 Dritto fuori dal corridoio di Zheng.

A-40 Gran seconda slice e dritto vincente.

40-40 Altro gratuito col dritto di Zheng.

A-40 Si scompone con il rovescio Paolini.

40-40 Lungo il dritto della cinese.

A-40 Lungo il lob della toscana.

40-40 Dritto profondo della cinese, poco può Jasmine.

40-A Spara via largo il rovescio Zheng.

40-40 Stecca e riga col dritto di Zheng.

30-40 Palla corta di Zheng, ci arriva ma non manda di là Jasmine.

15-40 Gran risposta di dritto!

15-30 Rovescio profondo di Paolini che da il punto.

15-15 Ace (4).

0-15 Doppio fallo (3).

1-0 Prima vincente dell’azzurra!

40-30 Servizio e rovescio di Paolini!

30-30 Sbaglia ancora col rovescio Zheng.

15-30 Rovescio fuori della cinese.

0-30 Smorzata di Paolini che non porta il punto, chiude a rete Zheng.

0-15 Errore di rovescio dell’azzurra.

Torna in campo dopo il toilet break la cinese, si riparte! Jasmine Paolini al servizio.

Zheng-Paolini 6-4. Un primo set in cui la cinese si era portata subito avanti 3-0 con due break di vantaggio, brava l’azzurra a rifarsi sotto e ad avere anche una chance sul 3-2 0-30 di riagguantare Zhang che al momento di chiudere non ha tremato mettendo anche a segno 2 ace nel decimo gioco del set.

A-40 Ace (3)!

40-40 Gran serie di dritti carichi di Jasmine, che raccoglie l’errore di rovescio.

40-30 Spinge col dritto Paolini e annulla il primo set point.

40-15 Ace (2).

30-15 Errore di dritto di Paolini.

15-15 Riga di Paolini, si ferma la cinese pensando che la palla sia fuori.

15-0 Dritto pesante di Zheng.

5-4 Errore di rovescio di Zheng.

40-30 Largo il rovescio.

40-15 Schiaffo al volo vincente dell’azzurra.

30-15 Dritto in rete di Jasmine.

30-0 Manovra bene col dritto Paolini!

15-0 Gran seconda e dritto facile a chiudere per l’azzurra.

5-3 Gran dritto della cinese.

40-30 Lungo il rovescio dell’azzurra.

30-30 Prima vincente.

15-30 CHE DIFESA di Jasmine. Provocato l’errore di dritto della cinese.

15-15 Servizio e dritto al volo.

0-15 Pasticcia con la volèe di rovescio Zheng.

4-3 Splendido lob di rovescio dell’azzurra che chiude un game pericoloso.

40-30 Si avvicina Zheng, spinge col dritto e forza l’errore.

40-15 Risposta incisiva di rovescio.

40-0 Prima vincente!

30-0 Risposta fuori di dritto.

15-0 Vola via il rovescio della n.26 Wta.

4-2 Lungo il dritto di Jasmine, ancora in uno scambio lungo che dovrebbe essere il suo terreno.

40-30 Servizio e dritto incisivi per Zheng, che chiude con lo smash a rimbalzo.

30-30 Mette peso col dritto la cinese, fuori il dritto di Paolini.

15-30 Dritto vincente di Zheng.

0-30 Grande punto giocato da Paolini che sposta la cinese e raccoglie l’errore forzato col back.

0-15 Doppio fallo (2).

3-2 Errore in risposta di rovescio, il terzo del game. Si riavvicina Paolini.

40-30 Errore di rovescio di Jasmine stavolta.

40-15 Vola via la risposta di rovescio!

30-15 Primo scambio lungo vinto dalla cinese.

30-0 Risposta di rovescio lunga.

15-0 Gratuito col rovescio!

3-1 Il nastro aggiusta la palla a Paolini che recupera un gioco!

0-40 Scambio che si allunga e ancora la cinese che sbaglia, col dritto questa volta.

0-30 In rete il rovescio di Zheng.

0-15 Doppio fallo.

3-0 Errore gratuito di rovescio di Jasmine e siamo 12 punti vinti su 15 per la cinese.

30-40 Risposta lunga col dritto.

15-40 Rispostona e dritto vincente!

15-30 Appena largo il dritto di Paolini.

15-15 Stecca il dritto Jasmine.

2-0 Ace (1).

40-0 Lungo il dritto di Paolini.

30-0 Riga col dritto colpita da Zheng.

15-0 Altro rovescio incisivo della cinese che chiude col dritto.

1-0 Lungo il rovescio della tennista toscana.

15.40 Grande rovescio lungolinea.

15-30 Primo scambio lungo, errore di Zhang col rovescio.

0-30 Lungo il rovescio di Jasmine.

0-15 Risposta aggressiva di dritto della cinese.

Jasmine Paolini al servizio.

20.35 Si provano i servizi, meno di un minuto al ‘TIME’.

20.32 Palleggio di riscaldamento iniziato. Mancano 4 minuti all’inizio della contesa.

20.30 Giocatrici in campo!

20.26 Mancano cinque minuti all’entrata in campo delle giocatrici.

20.20 Non dimentichiamo che Zhang arriva a questo ultimo atto con un paio d’ore di tennis in meno sulle gambe durante la settimana siciliana. Jasmine ha dovuto infatti ricorrere per ben 3 match su 4 al terzo set, unica eccezione la semifinale contro Sara Sorribes in cui dopo un primo set da un ora concluso per 8-6 al tiebreak, ha dominato il secondo per 6-0.

20.10 Match che si preannuncia complicato per l’azzurra, che dovrà cercare di allungare gli scambi il più possibile per far valere le sue doti migliori, lotta e abnegazione.

20.05 Si è appena conclusa la finale di doppio femminile che ha visto imporsi nettamente Sizikova/Zimmermann sulle azzurre Moratelli/Rosatello per 6-2 6-4..

20.00 Appena mezz’ora di attesa e poi prenderà il via la finale di singolare femminile del Wta 250 di Palermo tra Paolini e Zhang.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del Wta di Palermo! A contendersi il titolo l’azzurra Jasmine Paolini e la cinese numero 26 del mondo Zheng Qinwen.

La tennista originaria della provincia di Lucca va a caccia, in patria, del secondo titolo della carriera dopo quello conquistato in quel di Portoroz nel settembre 2021. Paolini ha sconfitto nel suo cammino fino alla domenica conclusiva Rus in 3 parziali, Yastremska altresì in rimonta, la testa di serie n.1 Kasatkina e nella giornata di ieri Sara Sorribes per 7-6(6) 6-0. La sua avversaria odierna ha invece passato molto meno tempo in campo, poiché ha rifilato un doppio ‘bagel’ a Sara Errani al primo turno, poi 3 set lottati con la francese Parry, tutto facile nei quarti contro Emma Navarro e ieri si è imposta per 6-4 4-6 6-1 su Mayar Sherif.

Se dovesse trionfare, Jasmine sarebbe numero 1 d’Italia, poiché sopravanzerebbe di una manciata di punti Elisabetta Cocciaretto al numero 41 del ranking Wta. Ricordiamo inoltre che la sua giovane avversaria classe ’02, pur essendo la seconda testa di serie del torneo siciliano, ha partecipato grazie a una WC concessa dagli organizzatori poche giornate prima dell’inizio della manifestazione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale che prenderà il via alle 20.30 sul centrale di Palermo!

Foto: LiveMedia