MotoGP, risultati e classifica FP GP Indonesia 2023: Aleix Espargarò in testa, Bagnaia costretto al Q1

Aleix Espargarò ha firmato il miglior tempo nelle sessione di prove del GP di Indonesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Nell’unica sessione che permette ai piloti di siglare il tempo utile per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, lo spagnolo ha siglato un eccellente 1:44.608 e guarda tutta la concorrenza dall’alto in basso sul tracciato asiatico.

L’alfiere dell’Aprilia ha preceduto il compagno di squadra Maverick Vinales di 0.154. Terzo posto per Marco Bezzecchi a 0.170 dalla testa, con la Ducati Mooney VR46 Racing Team. Jorge Martin, grande avversario di Francesco Bagnaia per la conquista del titolo iridato, è quinto a 0.400 con la Ducati Pramac, alle spalle della KTM di Brad Binder. Buon sesto posto per Marc Marquez con la Honda.

Francesco Bagnaia ha faticato tantissimo in sella alla Ducati ufficiale. Il Campione del Mondo si è fermato in 16ma piazza a 1.181 dalla vetta e dovrà passare dal Q1 delle qualifiche, proprio come Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team, dodicesimo). Di seguito la classifica, i risultati e i tempi delle prove del GP di Indonesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika.

CLASSIFICA FP GP INDONESIA MOTOGP 2023

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.474 22 23 313.9

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.628 25 25 0.154 0.154 313.0

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.644 20 25 0.170 0.016 313.9

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.762 17 19 0.288 0.118 313.9

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.874 25 27 0.400 0.112 312.1

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.106 24 26 0.632 0.232 312.1

7 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.199 26 26 0.725 0.093 312.1

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.207 20 22 0.733 0.008 307.6

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.216 20 22 0.742 0.009 313.0

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.229 21 26 0.755 0.013 312.1

11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.276 22 23 0.802 0.047 313.0

12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.367 20 20 0.893 0.091 311.2

13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.457 24 24 0.983 0.090 313.0

14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.500 25 25 1.026 0.043 311.2

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.561 21 23 1.087 0.061 311.2

16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.635 18 23 1.161 0.074 313.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.655 23 27 1.181 0.020 309.4

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.806 21 23 1.332 0.151 310.3

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.127 14 21 1.653 0.321 312.1

20 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.208 19 20 1.734 0.081 309.4

21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.426 12 20 1.952 0.218 309.4

Foto: MotoGP.com Press