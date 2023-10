A che ora la MotoGP su TV8 questo fine settimana: programma e streaming GP Indonesia 2023 da venerdì a domenica

MotoGP, Moto2 e Moto3 si preparano alla forsennata parte finale della stagione 2023. Ben sei dei prossimi sette weekend saranno difatti occupati da una gara! La frenetica fase conclusiva del Motomondiale comincia da un contesto esotico, poiché sull’Isola di Lombok sta per disputarsi il Gran Premio dell’Indonesia.

La pista di Mandalika è nuovissima, essendo stata edificata tra il 2019 e il 2021. Cionondimeno, sono subito emerse criticità relative alla superficie. Nel 2022, i test di febbraio vennero sospesi a causa di un asfalto inadeguato a sopportare gli stress generati dalle potentissime moto da corsa. Gli organizzatori furono costretti a stendere un nuovo manto sull’intero circuito solo una decina di giorni prima del GP.

Lo sforzo permise di salvare l’appuntamento, ma fu necessario accorciare le gare di MotoGP e Moto2, poiché anche il bitume appena spalmato aveva cominciato a cedere. La speranza è che, nell’anno e mezzo trascorso da allora, si sia trovato il modo di superare questa acuta criticità, fornendo al Motomondiale un tracciato all’altezza. Per scoprirlo bisognerà seguire sin da venerdì il Gran Premio di Indonesia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDONESIA 2023

VENERDÌ 13 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7.15-7.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 8.05-8.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 14 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40-3.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 3.25-3.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 15 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, MotoGP, Warm Up

Ore 6.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 7.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 9.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) e quello sportivo generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio d’Indonesia. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Mandalika potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’Indonesia, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 14 OTTOBRE

Ore 4.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 6.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 7.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 9.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 15 OTTOBRE

Ore 11.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 14.15 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

