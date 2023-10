LIVE Moto2, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: primo match-ball per Acosta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno appassionati di motori e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio della Thailandia della classe Moto2, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Pedro Acosta può chiudere i giochi per la conquista del titolo mondiale con ben tre gare d’anticipo: lo spagnolo partirà dalla seconda posizione e si presenta a questa gara con 56 punti di vantaggio in graduatoria nei confronti di Tony Arbolino. Per far sì che l’iberico della Red Bull KTM Ajo vinca il campionato già oggi, è necessario che vinca la gara e il milanese arrivi decimo o peggio, oppure che arrivi secondo e l’italiano arrivi oltre la quindicesima posizione.

Dalla pole position scatterà Fermin Aldeguer della Beta Tools SpeedUp: lo spagnolo è in ascesa e ha raggiunto due terzi posti nelle ultime due gare. L’obiettivo è la seconda vittoria stagionale dopo quella di Silverstone. C’è un’assoluta monotonia spagnola nelle prime tre file: ben sei nelle prime sette piazze della griglia di partenza. Oltre ad Aldeguer e Acosta troviamo Canet, Arenas, Ramirez e Lopez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio della Thailandia della classe Moto2, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023. A Buriram si parte alle 7.15 ora italiana. Buon divertimento.

Foto: Valerio Origo