Moto3, Alonso vince una gara caotica in Thailandia. 4° Masià che allunga nel Mondiale su Sasaki

David Alonso vuole continuare a sognare il colpaccio e si impone nel Gran Premio di Thailandia 2023, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. A Buriram il giovanissimo talento colombiano del Team Aspar ha centrato la quarta vittoria dell’anno da rookie, facendo la differenza nell’ultimo giro dopo una gara di gruppo estremamente spettacolare e restando in corsa per il campionato.

Per la prima volta sul podio in Moto3 il giapponese Taiyo Furusato e l’olandese Collin Veijer, rispettivamente secondo e terzo al traguardo nella volata conclusiva subito davanti al leader della generale Jaume Masià, che può comunque ritenersi soddisfatto per la sua quarta piazza in seguito allo sfortunato ritiro del suo primo inseguitore in classifica Ayumu Sasaki.

Il giapponese, nel secondo giro, si è semplicemente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, centrando in pieno la KTM di David Muñoz (molto lento in uscita da una curva per un problema al cambio) e non potendo evitare la caduta. Coinvolto in questo incidente anche Daniel Holgado, bravo però a rimanere in sella e ad inventarsi successivamente una fantastica rimonta dal fondo fino al sesto posto.

Settima piazza e miglior risultato della carriera nel Motomondiale per l’azzurro Matteo Bertelle, che ha preceduto all’arrivo il connazionale Riccardo Rossi (unico altro italiano in zona punti). Solo 17° Stefano Nepa, a pochi decimi dalla top15.

Corsa per il titolo ancora apertissima, anche se Masià potrà gestire nelle ultime tre gare un vantaggio di 17 punti su Sasaki, 25 su Alonso e Holgado e 39 su Oncu. Ormai fuori dai giochi Ortolà, a -73 dalla vetta con 75 punti disponibili fino a Valencia.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTO3 2023

1 25 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 32’45.307 158.4

2 20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 32’45.573 158.4 0.266

3 16 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 32’45.666 158.4 0.359

4 13 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 32’45.689 158.4 0.382

5 11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 32’45.864 158.4 0.557

6 10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 32’46.440 158.4 1.133

7 9 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 32’46.595 158.3 1.288

8 8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 32’46.614 158.3 1.307

9 7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 32’46.720 158.3 1.413

10 6 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 32’46.752 158.3 1.445

11 5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 32’46.775 158.3 1.468

12 4 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 32’47.644 158.3 2.337

13 3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 32’47.716 158.3 2.409

14 2 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 32’51.804 157.9 6.497

15 1 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 32’51.970 157.9 6.663

16 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 32’52.120 157.9 6.813

17 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 32’52.279 157.9 6.972

18 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 32’59.791 157.3 14.484

19 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 33’01.229 157.2 15.922

20 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 33’01.748 157.1 16.441

21 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 33’03.342 157.0 18.035

22 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’14.045 156.2 28.738

23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 33’17.065 155.9 31.758

24 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 33’19.201 155.8 33.894

25 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 33’19.318 155.7 34.011

26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 33’19.411 155.7 34.104

27 32 Krittapat KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing – BOE KTM 34’00.335 152.6 1’15.028

28 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33’56.311 144.9 1 lap

Non classificati

44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 23’21.699 105.2 10 laps

71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 21’27.150 101.8 11 laps

Credit: Valerio Origo