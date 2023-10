Basket, la Virtus Bologna fa visita al Monaco con l’obiettivo della prima vittoria stagionale in Eurolega

Inizierà oggi e si concluderà poi domani la seconda giornata dell’Eurolega 2023/2024. Saranno ovviamente tante le squadre che scenderanno in campo in questi due giorni e tra le compagini che vedremo sul parquet ci sarà anche la Virtus Bologna (non giocherà invece l’altro team italiano, ossia Milano, a causa del rinvio del match contro il Maccabi Tel Aviv), che affronterà in trasferta il Monaco venerdì sera alle 19:00 al Salle Gaston Medecin (Principato di Monaco).

Entrambe le squadre andranno a caccia della prima vittoria stagionale nella massima competizione europea per club, dopo le sconfitte di settimana scorsa nella prima giornata. Il gruppo di Luca Banchi si è dovuto arrendere in casa contro lo Zalgiris per 79-82, mentre i ragazzi di Sasa Obradovic sono andati ko sul campo del Valencia per 70-65. Tutte e due le compagine scenderanno dunque in campo domani con la voglia di rivalsa, ma ovviamente soltanto una potrà avere la meglio.

Sulla carta il Monaco, terzo l’anno scorso in Eurolega e vincitore del campionato Nazionale e della Coppa di Francia 2022/2023, parte favorito, vista la grande qualità del roster. Tra i vari giocatori di punta spicca decisamente Mike James, già grande protagonista nella prima giornata con 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, ma la Virtus Bologna dovrà sicuramente fare attenzione anche soprattutto a Jordan Loyd (assente contro il Valencia), Elie Okobo (autore di 17 punti settimana scorsa), Alpha Diallo e al centro Donatas Motiejunas, oltre all’ex Mam Jaiteh. Sarà invece assente l’ex NBA Kemba Walker, ancora ai box per infortunio.

Nonostante i grandi fuoriclasse su cui può contare Monaco, la squadra emiliana, priva di Achille Polonara (che dopo l’operazione di due giorni fa avrà bisogno di un po’ di tempo prima di poter tornare in campo), non partirà però sconfitta. Con una prestazione corale attenta e coraggiosa, i ragazzi di Luca Banchi potrebbero infatti ambire a conquistare un successo di grande valore. A questo punto non resta che aspettare ancora qualche ora per conoscere l’esito di questa partita: l’appuntamento, ricordiamo, è fissato per domani alle 19:00.

