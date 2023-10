Calcio a 5, batticuore Italia! Gli azzurri battono la Repubblica Ceca a 8″ dalla fine e restano in corsa per i Mondiali!

Finito nell’album dei ricordi l’incontro tra Italia e Repubblica Ceca, valido per il Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali di futsal alla rassegna in Uzbekistan nel 2024. Al PalaErcole di Policoro la formazione allenata da Massimiliano Bellarte andava a caccia dei tre punti, dopo la sconfitta di misura in Spagna e la vittoria all’esordio contro la Slovenia.

Ricordiamo che le cinque vincitrici dei gironi si qualificano direttamente alla fase finale del Mondiale, mentre le quattro migliori seconde accedono agli spareggi del turno élite, che verrà sorteggiato il 25 gennaio e disputato tra l’8 e il 17 aprile, per conquistare gli ultimi due posti disponibili per il Vecchio Continente.

Ebbene, è stato un match dalle palpitanti emozioni in cui i nostri portacolori sono stati messi a dura prova dalla fisicità dei rivali che hanno creato non pochi grattacapi alla Nazionale di Bellarte. Un incontro tiratissimo che ha sorriso alla formazione nostrana, vittoriosa sul punteggio di 6-5 grazie alla rete a 8″ dalla fine di Fabricio Calderolli.

Un successo all’ultimo respiro, dove gli azzurri hanno messo in mostra grandi capacità morali per far fronte alle criticità del confronto. Nel primo tempo il punteggio era stato in favore dell’Italia (4-3), per effetto delle marcature di Calderolli (7’45”, 17’08”), Motta (9’01”) e di Isgrò, che avevano ribaltato una situazione di forte disagio dettata dalle reti di Drozd al 2’24”, Slovacek al 5’22 e di Zaruba al 10’57”.

Nella ripresa i cechi sono riusciti a mettere la testa avanti con i gol di Vnuk al 27’03” e di Zaruba al 36’06”, ma con carattere e qualità Motta al 36’41” e uno strepitoso Calderolli al 39’50” hanno regalato tre punti fondamentali alla causa. Sì, perché l’8 ottobre l’Italfutsal volerà alla volta di Plzen, sede della seconda partita di questa ‘finestra’, in programma mercoledì 11 (calcio d’inizio alle 19.10) e si tenterà di replicare per dare seguito alle proprie ambizioni.

CALENDARIO GRUPPO D

Quarta giornata

Spagna-Slovenia, 10 ottobre ore 21

Repubblica Ceca-Italia, 11 ottobre ore 19.10

Quinta giornata – 15 dicembre

Slovenia-Italia, ore tbc

Spagna-Repubblica Ceca, ore tbc

Sesta giornata – 20 dicembre

Italia-Spagna, ore tbc

Repubblica Ceca-Slovenia, ore tbc

ALTRE DATE

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024