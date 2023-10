La classifica del girone dell’Italia, qualificazioni Europei 2024: l’Italia mette l’Inghilterra nel mirino

Dopo oltre un mese di attesa, l’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo nella serata odierna per la quinta sfida del suo cammino nel girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 che si terranno in Germania nella prossima estate. Gli azzurri saranno di scena dalle 20.45 di quest’oggi contro Malta, formazione sulla carta decisamente inferiore alla selezione tricolore che dovrà per forza di cose ottenere i tre punti per avvicinare la fase finale.

La situazione del raggruppamento è la seguente: l’Italia si trova momentaneamente al secondo posto in classifica con 7 punti all’attivo, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli uomini di Spalletti si trovano alle spalle dell’Inghilterra, distanti sei lunghezze dalla Nazionale dei Tre Leoni, e a pari punti con l’Ucraina e Macedonia del Nord, mentre all’ultimo posto troviamo Malta. Tutte le squadre, eccezion fatta per gli azzurri che hanno giocato quattro partite, hanno messo in archivio già cinque incontri.

Una vittoria con Malta, oltre che a consolidare la seconda posizione nel raggruppamento, permetterebbe agli azzurri di avvicinarsi all’Inghilterra, la quale non scenderà in campo nel fine settimana in corso, in vista del big match di martedì 17 ottobre, quando l’Italia sarà ospite della selezione inglese a Wembley nel remake della sfida che, un paio di anni orsono, regalò alla squadra del Bel Paese il secondo titolo continentale.

Dopo la trasferta londinese, agli azzurri mancheranno due sfide per concludere il proprio percorso in queste qualificazioni. Il 17 novembre l’Italia ospiterà la Macedonia del Nord, mentre tre giorni più tardi la squadra di Spalletti chiuderà il programma con l’Ucraina in trasferta. Ricordiamo che per strappare il pass per la Germania servirà piazzarsi nelle prime due posizioni del girone: nel caso in cui gli azzurri non dovessero farcela, l’Italia potrà comunque giocarsi la qualificazione nei playoff della prossima primavera, chance guadagnata con la Final Four raggiunta nell’ultima edizione della Nations League.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Girone C

Inghilterra (5 partite giocate, 13 punti, +14 d.r.) Italia (4 partite giocate, 7 punti, +2 d.r.) Ucraina (5 partite giocate, 7 punti, -1 d.r.) Macedonia (5 partite giocate, 7 punti, -5 d.r.) Malta (5 partite giocate, 0 punti, -10 d.r.)

Foto: Lapresse