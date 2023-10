Pallamano femminile, Serie A1: Brixen Südtirol si conferma leader

Brixen Südtirol vince senza problemi la propria partita di recupero valida per la quarta giornata di Serie A1. La compagine altoatesina controlla la scena contro Casalgrande Padana confermandosi senza problemi in vetta alla graduatoria della classifica della regular season.

La compagine di Hubi Nössing ha messo subito in chiaro la situazione e non ha avuto problemi a respingere le padrone di casa che davanti al proprio pubblico hanno tentato in tutti i modi di resistere. Le ragazze di Marco Agazzani si sono ritrovate a +6 al termine dei trenta minuti iniziali, un gap che è lievitato alla ripresa.

Bressanone ha staccato Casalgrande Padana, la partita è terminata con il punteggio di 23 a 40. Sei vittorie in altrettante partite giocate tra campionato ed European Cup per la compagine di Bressanone, meritatamente in vetta al campionato nostrano dopo le prime battute del 2023.

Le altoatesine precedono di due punti Cassano Magnago e Cassa Rurale Pontinia. Sesto posto provvisorio dopo quattro giornate, invece, per Casalgrande Padana che condivide il proprio collocamento nella graduatoria insieme a AC Life Style Erice e Jomi Salerno.

RECUPERO QUARTA GIORNATA SERIE A1

Casalgrande Padana – Brixen Südtirol 23-40

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Brixen Südtirol 8 pti, Cassano Magnago 6, Cassa Rurale Pontinia 6, AC Life Style Erice 4*, Jomi Salerno 4*, Casalgrande Padana 4, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Teramo 0*, Cellini Padova 0*, Lions Sassari 0

Foto. Elke Niederwieser/FIGH