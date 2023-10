Volley, Fefè De Giorgi: “Non siamo al meglio, bisogna resistere per centrare l’obiettivo”

Dopo tre vittorie in altrettante partite, l’Italia del volley maschile è stata costretta al primo stop nel torneo preolimpico dalla Germania, assoluta rivelazione del girone. Un match sottotono dei Campioni del Mondo, in difficoltà in ricezione e lontani dai loro standard in attacco e soprattutto al servizio.

Nel post-partita, il CT Fefè De Giorgi ha analizzato il match: “Abbiamo incontrato un avversario molto in palla che sta attraversando un ottimo periodo di forma, probabilmente nell’ambito dei tre tornei è una di quelle squadre che sta giocando con una buona continuità e i risultati stanno dando loro ragione. Hanno uomini e livello di gioco davvero buoni e noi, invece, abbiamo avuto un po’ troppi alti e bassi che chiaramente hanno condizionato la nostra prestazione”.

“Queste sono gare durante le quali devi evitare momenti come quelli del terzo set nel quale eravamo in controllo – ha continuato poi il CT nelle parole rilasciate ai canali della Federvolley – ma poi abbiamo avuto circa cinque minuti di sbandamento nei quali abbiamo dilapidato quanto di buono avevamo fatto”.

Infine, sul prosieguo del torneo: “Ora dobbiamo guardare avanti e continuare a fare del nostro meglio. Sapevamo che sarebbe stato un torneo impegnativo nel quale le cose andranno guadagnate con fatica e tanto impegno. Ora avremo un giorno di riposo e poi ci tufferemo a capofitto nelle ultime tre, fondamentali partite. Nel torneo la brillantezza non è delle migliori, mi sembra evidente, ma dobbiamo accettare che ci saranno momenti difficili e che sarà necessario gestire e resistere tutti assieme per centrare un obiettivo davvero troppo importante”.

Foto: FIVB