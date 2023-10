Letizia Paternoster: “Parigi 2024 grande obiettivo, il Giro sarà utile per le Olimpiadi”

Giornata importante per il ciclismo italiano, che ha scoperto quest’oggi il percorso dell’edizione 2024 del Giro d’Italia. Almeno per la corsa maschile: il Giro Donne dovrà invece aspettare. RCS Sport ha difatti annunciato lo slittamento della presentazione della corsa femminile, denominata quest’anno Giro d’Italia Women 2024, ma presentando almeno la nuova coppa della vincitrice, il ‘Trofeo Infinito’.

Era presente, tra le altre, anche Letizia Paternoster, intervistata da Tina Ruggeri di InBici. L’azzurra non dà peso allo slittamento della presentazione: “Non vedo l’ora di scoprire il percorso, sono super emozionata; appena sapremo il nostro percorso cercherò di capire se sarà alla mia portata e se sarà utile per perseguire il mio sogno, quello di partecipare alle prossime Olimpiadi in pista“.

Paternoster sembra focalizzata senza mezzi termini a strappare il biglietto per Parigi: “Esserci è il mio grande obiettivo e sogno. Sto dando tutta me stessa poter essere il prossimo anno a Parigi, sto lavorando tantissimo per questo”. Letizia conclude con un altro accenno alla presentazione, avvenuta nel suo Trentino: “Bellissimo, una grande emozione. Sono felicissima di essere qui“.

Foto: LaPresse