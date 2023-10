La Lazio può qualificarsi agli ottavi di Champions League? Cosa deve fare e le combinazioni utili: corsa su Feyenoord e Atletico

La Lazio prova a mettersi alle spalle il pesante ko di ieri allo stadio “de Kuip” di Rotterdam nel terzo incontro valevole per la fase a gironi della Champions League 2023-2024. Il 3-1 incassato dal Feyenoord e, soprattutto, il modo in cui è maturato, non possono che preoccupare mister Maurizio Sarri e la sua formazione, ricordando che siamo giunti esattamente a metà del percorso.

I biancocelesti saranno in grado di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta? Gli ottavi di finale, al momento, non sono certo un sogno irrealizzabile per Ciro Immobile e compagni, anzi. La classifica del Gruppo E dopotutto vede al comando proprio i biancorossi olandesi con 6 punti, seconda posizione per l’Atletico Madrid a quota 5, quindi terza la Lazio con 3, mentre chiude il lotto il Celtic Glasgow con un solo punto all’attivo.

Come si può evincere, quindi, la situazione è assolutamente in divenire e nessuna squadra si può dire già tagliata fuori nè, tantomeno, sicura di essere già agli ottavi di finale. Solamente gli scozzesi del Celtic appaiono un po’ troppo indietro per sperare in sogni di gloria ma, come ci ha spesso insegnato la Champions League, “mai dire mai”.

Cosa dovrà fare la Lazio, a questo punto? I ragazzi di mister Sarri in primo luogo devono guardare il calendario, contando che nelle prossime 3 uscite ne giocherà 2 in casa. La trasferta rimanente, tuttavia, sarà la più complicata, ovvero quella del Wanda Metropolitano, tana dei Colchoneros, e sarà proprio l’ultima partita del girone (13 dicembre). In precedenza, quindi, avrà i due incontri in casa. Il 7 novembre inizierà contro il Feyenoord, quindi il 28 novembre toccherà al Celtic Glasgow.

Riuscire a mettere in cascina 6 punti in quelle due partite sarebbe non solo fondamentale e decisivo, sia per assicurarsi ampie chance di volare agli ottavi di finale, sia per pensare al match di Madrid con maggiore serenità. Fare 2 su 2 è nelle corde dei biancocelesti, ma a questi livelli ogni punto va sudato in maniera duplice. La Lazio è di fronte a un vero e proprio esame di maturità, ma tutto è ancora nelle proprie mani. Riuscirà la risalita?

