Quale record ha raggiunto il Milan? Una squadra italiana mai così male

Siamo giunti ufficialmente a metà cammino nella fase a gironi della Champions League 2023-2024. I primi tre match sono andati in archivio e ne rimangono altrettanti per capire quali delle due squadre di ogni raggruppamento potrà staccare il pass per gli ottavi di finale che, come tradizione, scatteranno nel mese di febbraio.

Il Milan mentre fa ritorno a casa dopo la trasferta di Parigi, si lecca le ferite. Il pesante 3-0 incassato in casa del PSG ha rappresentato un brutto passo falso per il gruppo allenato da mister Stefano Pioli, con Kylian Mbappè che ha aperto le danze per una sconfitta che, se dal lato della classifica non cambia drasticamente le cose, dal lato dei numeri segna un punto storico, se così si può dire.

Come si poteva immaginare al momento del sorteggio di Nyon il celeberrimo “Gruppo della morte” si sta confermando all’insegna dell’equilibrio. Dopo 3 turni, infatti, al comando troviamo il PSG con 6 punti, quindi Borussia Dortmund e Newcastle a quota 4, mentre i rossoneri chiudono la graduatoria con 2 punti. Il dato che più balza all’occhio, tuttavia, è quello dei gol segnati. Leao e compagni, infatti, sono ancora fermi a quota zero (come il Benfica).

Ma, esattamente, da quanto non segna il Milan in Champions League? Oltre ai 270 minuti di questa campagna europea, infatti, bisogna aggiungere anche il finale della scorsa. Nel doppio confronto in semifinale contro l’Inter, infatti, la squadra di mister Pioli rimane a bocca asciutta, aggiungendo alti 180 minuti di digiuno. Bisogna tornare al match di ritorno dei quarti di finale contro il Napoli per ritrovare una rete milanista in Champions League.

18 aprile 2023. Minuto 43′ della sfida in casa dei partenopei. Sgroppata di Leao che salta tutti e appoggia per Giroud che, a porta vuota, segna la rete del momentaneo vantaggio. Totale di 497 minuti di digiuno. Un record negativo che nessuna squadra italiana aveva mai toccato. Occorre rompere questo tabù sin dal match di ritorno contro il PSG, perchè gli ottavi di finale sono ancora tutti da conquistare, ma senza reti il sogno non si realizzerà mai…

Foto: LaPresse