Juventus-Torino, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Nel corso del prossimo fine settimana andrà in scena l’ottavo appuntamento della Serie A 2023-2024. Tra le sfide più interessanti da seguire nel turno che anticiperà la seconda pausa dedicate alle nazionali, non si può non citare il Derby della Mole.

Sabato 7 ottobre alle ore 18.00, infatti, andrà in scena un interessantissimo Juventus-Torino. Una “Stracittadina” che racchiuderà in sé spunti davvero a non finire e che, non ultimo, consegnerà alla eventuale vincente 3 punti di estrema rilevanza. I padroni di casa, reduci dallo scialbo 0-0 di Bergamo contro l’Atalanta vogliono una scossa per rilanciarsi nelle prime 4 posizioni.

Dall’altra parte, invece, i granata proveranno a fare la storia, ovvero vincere un derby in casa dei rivali dopo quasi 30 anni (l’ultima volta fu nel 1994-1995). Dopo l’ultimo turno, con lo 0-0 casalingo contro l’Hellas Verona, la formazione allenata da mister Ivan Juric cercherà di sbancare l’Allianz Stadium per confermarsi una delle realtà di questo campionato.

Il match tra Juventus e Torino valevole per la 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

