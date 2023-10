Jannik Sinner salva il 4° posto nel ranking ATP. Sospiro di sollievo anche verso le Finals

Jannik Sinner si era issato al quarto posto del ranking ATP lo scorso 4 ottobre, vincendo il torneo ATP 500 di Pechino dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano si era poi presentato a Shanghai con l’intento di farsi strada nel penultimo Masters 1000 della stagione, ma purtroppo l’altoatesino ha perso agli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

L’eliminazione patita per mano dell’americano ha messo a serio rischio la permanenza di Jannik Sinner nella top-4 della graduatoria mondiale. Il 22enne doveva infatti sperare che il russo Andrey Rublev non trionfasse sul cemento cinese, in caso contrario sarebbe stato scavalcato proprio dall’avversario e sarebbe stato declassato a numero cinque al mondo.

Andrey Rublev si è spinto fino all’atto conclusivo, dove ha affrontato il polacco Hubert Hurkacz. La partita si è decisa al tie-break del terzo set, dove il russo si è issato sul 5-2 e ha avuto anche un match-point sul 6-5, ma l’avversario ha reagito e ha vinto per 10-8 alla terza occasione utile. Il ko di Rublev ha permetto a Jannik Sinner di restare al quarto posto nel ranking ATP con 5.000 punti all’attivo, davanti a Rublev (4.800), al danese Holger Rune (4.640), al greco Stefanos Tsitsipas (4.360) e al norvegese Casper Ruud (3.685).

Jannik Sinner resta al quarto posto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno solare in corso. L’altoatesino rimane davanti a Rublev (4.275), a Tsitsipas (3.615), al tedesco Alexander Zverev (3.415) e al danese Holger Rune (3.110).

Questa classifica è fondamentale perché sarà la base del sorteggio delle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori tennisti. Se Sinner rimarrà quarto prima dell’evento di Torino, allora sarà certo di evitare il terzo nella fase a gironi (verosimilmente il russo Daniil Medvedev) e di avere più chance di qualificarsi alle semifinali, dove potrebbe incrociare uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz (l’altro lo troverebbe nel girone).

Jannik Sinner dovrebbe tornare in scena al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 23 al 29 ottobre. Successivamente dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre), mentre le ATP Finals andranno in scena dal 12 al 19 novembre nel capoluogo piemontese.

Foto: Lapresse