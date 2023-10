Jannik Sinner, Ranking e ATP Race finalmente “combaciano”: le nuove classifiche e il doppio quarto posto

Il ranking ATP e la ATP Race di Jannik Sinner finalmente combaciano in termini di piazzamento: il tennista italiano è quarto in entrambe le classifiche. Spieghiamo la differenza: il ranking è la graduatoria che prende in considerazione “il miglioramento”, ovvero valuta la differenza di rendimento di anno in anno (ogni settimana si scartano i punti ottenuti nella corrispondente settimana dell’anno precedente e si aggiungono i punteggi acquisiti nella settimana appena conclusa, rispettando un preciso regolamento; la Race tiene in considerazione esclusivamente i risultati acquisiti nell’anno solare in corso. Più ci si avvicina al termine della stagione e più ovviamente le due classifiche sono sempre più simili.

Jannik Sinner ha raggiunto il suo best ranking, numero 4 con 4.675 punti all’attivo. Un italiano non arrivava così in alto dal 1976, quando ci riuscì Adriano Panatta. Il 22enne si trova alle spalle del serbo Novak Djokovic (11.545), dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.715), del russo Daniil Medvedev (7.490). Il nostro portacolori precede il greco Stefanos Tsitsipas (4.615), il danese Holger Rune (4.605) e il russo Andrey Rublev (4.515). In caso di vittoria nella Finale di Pechino contro Medvedev raggiungerà quota 4.875.

Jannik Sinner ha confermato il quarto posto nella ATP Race con 4.665 punti all’attivo. L’altoatesino è ormai a un passo dal raggiungere matematicamente la qualificazione alle ATP Finals di Torino, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori tennisti della stagione. Davanti a lui ci sono soltanto Novak Djokovic (8.945), Carlos Alcaraz (8.365) e Daniil Medvedev (6.900). L’azzurro può salire a quota 4.865 in caso di trionfo finale nella capitale cinese. Alle sue spalle, abbastanza distanziati, si trovano Andrey Rublev (3.685), Stefanos Tsitsipas (3.580), Alexander Zverev (3.450) e Holger Rune (3.110).

RANKING ATP

1. Novak Djokovic (Serbia) 11.545

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.715

3. Daniil Medvedev (Russia) 7.490 (7.690 se vince la finale a Pechino)

4. Jannik Sinner (Italia) 4.675 (4.875 se vince la finale a Pechino)

5. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.615

6. Holge Rune (Danimarca) 4.605

7. Andrey Rublev (Russia) 4.515

8. Taylor Fritz (USA) 3.955

9. Casper Ruud (Norvegia) 3.605

10. Alexander Zverev (Germania) 3.450

ATP RACE

1. Novak Djokovic (Serbia) 8.945

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.365

3. Daniil Medvedev (Russia) 6.900 (7.100 se vince la finale a Pechino)

4. Jannik Sinner (Italia) 4.665 (4.865 se vince la finale a Pechino)

5. Andrey Rublev (Russia) 3.685

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.580

7. Alexander Zverev (Germania) 3.450

8. Holger Rune (Danimarca) 3.110

9. Taylor Fritz (USA) 3.020

10. Casper Ruud (Norvegia) 2.715

