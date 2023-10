Jannik Sinner a 50 vittorie in stagione: solo Panatta e Barazzutti hanno fatto meglio in Italia

Jannik Sinner ha vinto all’esordio nel Masters1000 di Shanghai. Iniziando il proprio percorso dal secondo turno, il neo n.4 del mondo, reduce dal trionfo del China Open a Pechino, era chiamato a ripresentarsi nuovamente in campo e a cimentarsi in un altro torneo con condizioni e palle differenti. Non è stato il miglior Jannik contro l’americano Marcos Giron, ma tanto è bastato per imporsi con il punteggio di 7-6 (7) 6-2, dovendo annullare ben quattro palle set.

Scampato il pericolo nella prima frazione, la differente caratura dei due giocatori si è vista e il 22enne nostrano ha ottenuto la 50ª vittoria quest’anno nel circuito. Limitatamente al numero di partite vinte nell’annata, è il terzo italiano di sempre alle spalle di Adriano Panatta (53 vittorie nel 1973) e di Corrado Barazzutti (54 vittorie nel 1978).

Tuttavia, il ragazzo altotatesino, nel rapporto vittorie/sconfitte, ha una percentuale spaventosa (79%), in considerazione dei soli 13 ko subiti.

CLASSIFICA VITTORIE STAGIONALI ITALIANI

Corrado Barazzutti 54-28 (66%) Adriano Panatta 53-28 (65%) Jannik Sinner 50-13 (79%)

Allargando il discorso, Sinner è preceduto nell’annata, come numero di vittorie nei singoli incontri, solo da Carlos Alcaraz (61) e Daniil Medvedev (60). Chiaramente questo dato è influenzato da quanti match si è affrontato, visto che Novak Djokovic con le sue 46 affermazioni (sole 5 sconfitte) ha una percentuale elevatissima di successi, ma non compare nelle prime posizioni della graduatoria.

Foto: LaPresse