Calcio femminile, Italia sogna il secondo posto nel girone di Nations League: vincere contro la Svizzera e...

L’appuntamento è fissato per domani allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma. A partire dalle 19.00 (diretta tv su RaiSport HD), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’ultimo impegno del gruppo 4 della lega A di Nations League contro la Svizzera, già retrocessa in lega B. Le azzurre sono reduci dalla grande impresa di Pontevedra, dove hanno battuto le campionesse del mondo della Spagna per 3-2. Un successo che mancava da 21 anni alla selezione del Bel Paese.

Un risultato che, visto il ko della Svezia contro le elvetiche, tiene in corsa l’Italia per il secondo posto del raggruppamento. Qualora le ragazze di Andrea Soncin giungessero immediatamente alle spalle delle Furie Rosse nel girone, avrebbero una miglior posizione in vista delle qualificazioni agli Europei 2025 e si risparmierebbero il playoff per la permanenza in lega A.

L’ultima sfida contro le rossocrociate a Parma sarà determinante, in relazione anche a quello che faranno le scandinave contro le spagnole. La Nazionale dovrà fare un risultato migliore di quello della svedesi contro la Roja, in quanto negli scontri diretti è in svantaggio. Soncin si aspetta lo stesso spirito visto in terra iberica, dove le nostre portacolori hanno fatto vedere carattere e grande concretezza.

Nella prima sfida di questa Nations League, a San Gallo, decise un gol di Arianna Caruso. Si punterà a una replica, sperando che la Svezia non batta la Spagna, perché in questo caso il successo sarebbe vano ai fini della conquista del secondo posto. Il CT, forte delle indicazioni emerse contro le Furie Rosse, avrà ampia scelta e cercherà di evidenziare le pecche della compagine svizzera, che recentemente ha cambiato guida tecnica, passando da Grinks a Gertschen.

