Italia-Svizzera calcio femminile oggi in tv, orario Nations League: programma, probabili formazioni, streaming

Oggi, martedì 5 dicembre, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’ultimo impegno nel Gruppo A della Lega A di Nations League 2023-2024. Le azzurre giocheranno a partire dalle 19.00 contro la Svizzera allo stadio “Ennio Tardini” di Parma e sarà un match decisivo per la permanenza della compagine tricolore nella lega principale.

La storica vittoria di venerdì 1° contro la Spagna ha permesso alle ragazze allenate da Andrea Soncin di essere ancora in corsa per la piazza d’onore, alle spalle delle Furie Rosse, già sicure del primato e qualificate alla Final Four, mettendo nel mirino il pass olimpico. L’Italia si giocherà il secondo posto con la Svezia, sconfitta a sorpresa dalle elvetiche nell’ultimo match disputato.

Se le calciatrici nostrane dovessero piegare le rossocrociate e, nello stesso tempo, le svedesi pareggiassero o venissero sconfitte dalle iberiche allora la Nazionale sarebbe cercata della seconda piazza nel raggruppamento. In caso di sconfitta della Svezia in Spagna, basterebbe anche un pareggio. Se invece le scandinave dovessero battere la Spagna, allora qualunque risultato al “Tardini” sarebbe ininfluente.

La partita tra Italia e Svizzera, valida per il Gruppo 4 di Nations League di calcio femminile, si disputerà a partire dalle 19.00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-SVIZZERA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 5 dicembre

19.00 Italia vs Svizzera allo stadio “Ennio Tardini” di Parma – Diretta tv su RaiSport HD.

ITALIA-SVIZZERA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIA-SVIZZERA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE : PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Cantore, Cambiaghi, Giacinti. All.: Soncin.

SVIZZERA (4-3-3): Herzog; Maritz, Buhler, Stierli, Aigbogun; Reuteler, Walti, Sow; Lehmann, Bachmann, Crnogorcevic. All.: Gertschen.

Foto: LaPresse