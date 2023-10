Italia-Malta: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

L’Italia si prepara per il primo dei suoi due incontri valevoli per le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Questa sera alle ore 20.45 infatti gli Azzurri giocheranno con Malta allo stadio San Nicola di Bari, prima di partire per Londra per sfidare l’Inghilterra.

Siamo decisamente entrati nel vivo delle qualificazioni ed ogni punto o vittoria farà la differenza. Proprio per questo motivo dove eravamo rimasti? La classifica nel Gruppo C vede al comando l’Inghilterra con 13 punti conquistati in 5 uscite, quindi a quota 7 troviamo Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione del commissario Luciano Spalletti che, però, ha giocato un match in meno. A quota zero, il fanalino di coda Malta che, tuttavia, non ha mai demeritato nei match disputati.

Cosa dovremo attenderci dai due allenatori? Per il commissario tecnico Luciano Spalletti i dubbi sono numerosi, partendo dall’addio di Tonali e Zaniolo e l’infortunio di Chiesa. Andiamo ruolo per ruolo. In difesa Bastoni e Mancini sono in vantaggio su Scalvini e Gatti mentre sulle fasce è ballottaggio aperto con Darmian e Dimarco in leggero vantaggio su Biraghi e Di Lorenzo che è diffidato. A centrocampo, vista l’assenza di Tonali, dovremmo vedere Barella-Locatelli-Frattesi, mentre in avanti Berardi e Kean laterali con Raspadori prima punta. Per il CT maltese, Michele Marcolini sono diversi nodi da sciogliere. In attacco è in forse Nwoko quindi uno tra Satariano e Jones.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

Indisponibili: Chiesa, Zaccagni, Tonali e Zaniolo

Squalificati: nessuno

Diffidati: Di Lorenzo

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. Ct. Marcolini.

Foto: LaPresse