Inter-Benfica Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Siamo pronti per l’attesissimo match tra Inter e Benfica che si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il secondo impegno nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 potrebbe dare la possibilità ai nerazzurri di vincere il primo incontro stagionale, dopo il sofferto pareggio per 1-1 in casa della Real Sociedad.

Cosa dovremo attenderci dai due allenatori? Iniziamo dall’Inter. Mister Simone Inzaghi potrebbe lasciar fuori Darmian per un turno a vantaggio di Pavard, braccetto destro nel trio difensivo completato dai confermatissimi Acerbi e Bastoni. A centrocampo Mkhitaryan sicuro della titolarità in virtù dell’infortunio occorso a Frattesi assieme a Barella e Calhanoglu che agirà in cabina di regia. Davanti spazio alla coppia Lautaro-Thuram. Recuperato Cuadrado, che partirà dalla panchina.

Sul fronte dei lusitani, il tecnico Schmidt sarà senza lo squalificato Antonio Silva, espulso contro il Salisburgo: al suo posto, al centro della difesa, giocherà Morato assieme al solito Otamendi. L’ex Joao Mario favorito su David Neres per giocare a sinistra alle spalle della punta Musa. In avanti, ovviamente, anche il “Fideo” Di Maria.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.

Foto: LaPresse