Inter-Benfica, calendario Champions League: quando si gioca, data, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a tornare in campo tra poco più di 48 ore. La massima competizione europea tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, andrà in scena con il secondo turno della fase a gironi. Nelle gare di esordio non sono mancate le emozioni e soprattutto le stelle in campo oltre ai tanti gol. E anche in questa giornata ci si aspetta un grande spettacolo: e di certo le varie squadre impegnate in tutto il continente non deluderanno. Ma prestiamo maggiormente attenzione a Inter-Benfica.

L’undici di Simone Inzaghi martedì 3 ottobre a partire dalle ore 21.00, accoglierà all’interno di San Siro il Benfica di Roger Schmidt. Guardiamo da vicino le condizioni attuali delle due squadre e partiamo dai padroni di casa. I nerazzurri nell’ultima giornata di campionato, hanno rifilato quattro reti a una Salernitana impietrita davanti la furia del numero 10: Lautaro Martinez. L’argentino ha segnato quattro gol ai granata ed è letteralmente on fire.

La Beneamata si trova attualmente al 1° posto in classifica in Serie A a pari punti con il Milan e, dopo la gara di esordio in Champions pareggiata per 1-1 contro la Real Sociedad proverà a ottenere il primo +3 della competizione. Il Benfica, dopo sette giornate si trova al secondo posto nella Liga Portugal, alle spalle dello Sporting a +1. In Champions invece, nella prima partita, è arrivata una sconfitta inaspettata: 0-2 casalingo contro l’RB Salisburgo. La voglia di riscatto è tanta. Vedremo chi la spunterà.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INTER-BENFICA (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER-BENFICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

