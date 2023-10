Infortunati Roma, chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? Sosta senza danni ma infermeria piena

La Roma vuole cercare di risalire in classifica. Le ultime due vittorie hanno ridato convinzione ai giallorossi, al momento a metà classifica con undici punti conquistati. Ma fino ad ora José Mourinho non è mai riuscito ad avere a disposizione la rosa al completo, con parecchi infortunati ancora lontani dal rientro.

Lasciando da parte i lungodegenti Tammy Abraham e Marash Kumbulla, che torneranno rispettivamente a febbraio e a dicembre per le rotture dei rispettivi crociati, la Roma teme ancora per le condizioni del suo diamante Paulo Dybala. L’argentino si è fatto male durante la sfida con il Cagliari e non ci sarà nel match con il Monza, ma proverà ad esserci per la sfida con l’Inter.

Fuori dalle rotazioni anche Lorenzo Pellegrini; il numero 7 si è fermato durante il match di Europa League contro il Servette patendo una lesione ai flessori della coscia destra. Il suo obiettivo è quello di rientrare prima della prossima sosta per le Nazionali.

In vista del match con il Monza, Mourinho potrebbe riavere a disposizione Llorente al centro della difesa, rimpolpando così le proprie rotazioni difensive. Ancora in dubbio invece Chris Smalling e Renato Sanches, ma il loro rientro non dovrebbe essere così lontano.

Foto: LaPresse