Il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai. Inizio alla portata, poi Zverev e Medvedev?

Dopo il trionfo nell’ATP 500 di Pechino, che lo ha proiettato al quarto posto del ranking ATP, Jannik Sinner domani tornerà in campo, sempre in Cina, per prendere parte al Masters 1000 di Shanghai: l’azzurro, essendo la testa di serie numero 6 del tabellone, ha ricevuto un bye al primo turno.

Sinner dunque domani esordirà direttamente al secondo turno, dove ad attenderlo ci sarà lo statunitense Marcos Giron, che all’esordio ha sconfitto in due set il colombiano Daniel Elahi Galan. A partire dal terzo turno le teste di serie possono incontrarsi tra loro, e Sinner potrebbe così incrociare il numero 25, l’argentino Sebastian Baez, atteso però prima dal qualificato australiano Dane Sweeny.

Dopo una prima parte di percorso che sulla carta si preannuncia privo di avversari troppo ostici, per l’azzurro il livello si alzerà dagli ottavi, con il possibile confronto con uno tra lo statunitense Ben Shelton, numero 19, ed il teutonico Alexander Zverev, nona testa di serie. Nei quarti di finale, invece, si potrebbe assistere alla rivincita della finale di Pechino, dato che tutto indica l’incrocio col russo Daniil Medvedev, numero 2.

In semifinale la sorte potrebbe riservare la sfida col norvegese Casper Ruud, ottava testa di serie del torneo, infine si dovrebbe attendere la finale per un teorico scontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz, capofila del seeding, in quello che sarebbe il replay della semifinale di Pechino.

