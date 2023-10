Golf, PGA Tour: Chesson Hadley guida il Sanderson Farms Championship dopo il primo round

In archivio il primo round del Sanderson Farms Championship 2023, torneo del PGA Tour che si sta svolgendo sul percorso del Country Club of Jackson, a Jackson, in Mississippi. Dopo le prime 18 buche abbiamo un leader in solitaria a -8, e si tratta del 36enne statunitense Chesson Hadley.

Hadley, vincitore di un solo torneo sul massimo circuito ormai 10 stagione fa al Puerto Rico Open, ha concluso uno splendido giro in 64 colpi, trovando ben otto birdie, distribuiti equamente tra prime e seconde nove buche. Nessuna sbavatura sulla sua carta grazie anche, se non soprattutto, ad una grande efficacia nei colpi dal tee pe.

Ad un colpo di distanza dal leader Hadley troviamo una coppia formata dallo svedese Henrik Norlander e dallo statunitense Brandon Wu. Proprio come per il capolista, anche Norlander e Wu hanno chiuso il proprio giro senza alcun bogey, su un percorso che premia la precisionei nei primi colpi, offrendo green piuttosto generosi.

Folto il gruppo dei giocatori con il punteggio di -6, formato da gli statunitensi Luke List, Matt NeSmith, Akshay Bhatia ed il solito Peter Malnati (già una volta vincitore ed una volta secondo qui), insieme al cinese Carl Yuan, al sudafricano Christian Bezuidenhout ed allo scozzese Russell Knox. Da segnalare anche il round dello svedese Ludvig Åberg, fresco vincitore della Ryder Cup, che ha chiuso in 67 colpi per un -5 che gli permette di essere nel gruppo degli 11esimi.

Foto: LaPresse