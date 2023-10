Il possibile cammino di Jannik Sinner nell’ATP di Vienna: tutto ruota sull’incognita Shelton

Jannik Sinner si prepara per chiudere il 2023 nel migliore dei modi. Centrato l’obiettivo stagionale delle ATP Finals, con anticipo, il n.4 del mondo è atteso da un impegno probante nell’ATP500 di Vienna. Nel torneo austriaco, infatti, Sinner (testa di serie n.2) dovrà affrontare un cammino non certo agevole, visto gli avversari che potrebbe incrociare.

Il primo della lista è l’americano Ben Shelton. Una partita dal sapor di rivincita, visto quanto accaduto negli ottavi del Masters1000 di Shanghai. Un match tiratissimo, vinto dal talentuoso statunitense nel tie-break del terzo set. Da capire però se il classe 2002 degli States deciderà di essere al via del torneo in questione. Shelton, infatti, affronterà quest’oggi la Finale dell’ATP500 di Tokyo contro il russo Aslan Karatsev e sarebbe costretto a un vero e proprio tour de force. Nel caso in cui ci fosse un forfait, Sinner affronterebbe un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.

In caso di vittoria al primo turno, Jannik giocherà contro il vincente della sfida tra Francisco Cerundolo e Mackenzie McDonald. Di base, l’italiano preferirebbe giocare contro quest’ultimo, dal momento che il tennis espresso dall’argentino può risultargli ostico. Vero è che proprio l’anno scorso i due si incrociarono a Vienna e vinse l’azzurro in due set.

Nei quarti di finale vi potrebbe essere un altro incontro a cui si è assistito in passato in Austria, ovvero con Frances Tiafoe. E’ nella memoria di tutti l’andamento di quella semifinale del 2021 nelle mani dell’altoatesino, distratto poi dall’atteggiamento un po’ sopra le righe dello statunitense, capace di cambiare marcia e di sfruttare il pubblico a proprio vantaggio.

Nell’ottica di una eventuale semifinale, i nomi pesanti sono quelli di Andrey Rublev e di Alexander Zverev, con il primo in lizza per il quarto posto della Race con Jannik, mentre l’altro a caccia di punti per assicurarsi la presenza a Torino. In Finale vi potrebbe poi essere una nuova sfida contro Daniil Medvedev, ricordando quanto accaduto recentemente a Pechino, con l’affermazione nell’atto conclusivo del 22enne nostrano.

POSSIBILE CAMMINO JANNIK SINNER ATP VIENNA

Primo turno — Shelton (?)

Ottavi di finale — F. Cerundolo/McDonald

Quarti di finale — Monfils/Altmaier/Evans/Tiafoe

Semifinale — Rublev/Popyrin/Arnaldi/Norrie/Zverev

Finale — Medvedev/Paul/Karatsev/Tsitsipas/Khachanov/Musetti/Dimitrov

