Flavio Cobolli in Finale a Olbia: continua la scalata nel ranking ATP, Berrettini a tiro!

Flavio Cobolli non si ferma più al Challenger di Olbia. Dopo le vittorie contro lo statunitense Emilio Nava, il connazionale Federico Gaio e il francese Constant Lestienne, l’italiano (testa di serie n.7) sconfigge anche lo slovacco Alex Molcan (n.115 al mondo) per 6-4 6-1 in un’ora e 18 minuti di gioco e raggiunge dunque il francese Kyrian Jacquet nell’ultimo atto del torneo sardo. Grazie al successo odierno, Flavio sale virtualmente al 94° posto nel ranking ATP con 640 punti e si trova dunque ora a soltanto 42 punti di distanza dal connazionale Matteo Berrettini (attualmente 89° con 682). Se domani il classe 2002 vincerà il titolo, avverrà dunque il sorpasso sull’ex numero 6 al mondo, visto che in tal caso il nativo di Firenze salirebbe a 690 punti (87ma posizione).

Il primo set contro Molcan inizia con un game facile turno di battuta per entrambi, poi il break dello slovacco e l’immediato controbreak di Cobolli fanno andare il punteggio sul 2-2. Nel settimo game è ancora Molcan ad allungare con un break, ma anche stavolta l’italiano riesce a ribattere subito e a strappare immediatamente il turno di battuta, portandosi sul 4-4. Galvanizzato dal recupero, Cobolli si prende il 5-4 con grande facilità e mette dunque pressione al suo avversario, che è costretto ad andare a servire per restare nel set. Pressione che fa male a Molcan, che nel momento chiave del decimo gioco perde lucidità, consentendo dunque a Flavio di trovare il break e conquistare il primo set per 6-4.

Caricato dalla vittoria del primo parziale, Cobolli tiene un ritmo alto anche nel secondo set, mentre Molcan cala via via sempre più. La conseguenza è il netto 5-0 che indirizza in modo determinante la partita. Nel sesto gioco Flavio spreca quattro match point, ma poi nel settimo game non spreca l’occasione sul suo turno di battuta e chiude l’incontro con il 6-1.

A fine sfida le statistiche confermano la superiorità di Cobolli. L’italiano ha chiuso il match con migliori percentuali per quanto riguarda i punti vinti sia con la prima (71% contro il 54% di Molcan) che con la seconda di servizio in campo (54% contro il 21% dello slovacco). Grande differenza anche nelle palle break vinte: 5 (su 16) per l’italiano e soltanto 2 (su 4) per Molcan.

