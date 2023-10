Il percorso dei Mondiali gravel 2023 di ciclismo: spettacolo a Marca Trevigiana!

Domenica di grande spettacolo in Veneto: in programma infatti la seconda edizione dei Mondiali di gravel, onorata dalla presenza di una stella del ciclismo internazionale come Wout van Aert. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della gara che assegnerà il titolo iridato.

PERCORSO MONDIALI GRAVEL 2023

169 chilometri da percorrere, ovviamente sullo sterrato, da Pieve di Soligo a Le Bandie. Le salite principali sono ben nove, circuito molto più duro rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione. Si comincia, dopo 32 chilometri, con Collalto (3,8 km al 3,9%). Poi in rapida successione Arfanta (3,7 km al 4,3%), Nogarolo (700 metri all’11,6%), Formeniga (1,2 km al 6,2%) ed il celebre Muro di Ca’ del Poggio (1,2 km al 12,2%). Da qui in poi un tratto pianeggiante, comunque insidiosissimo, prima del gran finale: San Vigilio (300 metri al 16,5%), Le Serre (3,4 km al 7%), Le Tenade (900 metri al 3,9%) e Collagù (3,9 km al 5,1%). Ultimo scollinamento a meno di dieci chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA E PLANIMETRIA

Foto: Lapresse