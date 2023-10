Matej Mohoric vince i Mondiali Gravel! Attacco da lontano, van Aert sprofonda. Velasco 7°

Matej Mohoric ha vinto il Mondiale Gravel, attaccando fin dalle prime battute insieme a Connor Swift e a Florian Vermeersch, restando poi da solo nella parte finale di gara e trionfando con 43″ di vantaggio sul secondo classificato. Lo sloveno ha dimostrato ancora una volta il proprio feeling con le strade bianche e con questo tipo di bicicletta che sta prendendo sempre più piede.

La seconda edizione della kermesse iridata, andata in scena attorno a Treviso, ha visto il sigillo del 28enne in forza alla Bahrain-Victorious. Il balcanico vanta 23 vittorie da professionista su strada, tra cui spiccano la Milano-Sanremo del 2022 ed un successo di tappa in tutti i Grandi Giri (Vuelta di Spagna 2017, Giro d’Italia 2018, Tour de France 2023).

Alle spalle di Matej Mohoric si sono piazzati il belga Florian Vermeersch ed il britannico Connor Swift (terzo ad addirittura 3’40”). Quarto posto per l’eterno spagnolo Alejandro Valverde, che si è ritirato dal professionismo lo scorso anno. Il migliore azzurro è stato Simone Velasco, settimo a 7’51” dal vincitore, mentre Alessandro De Marchi ha chiuso al nono posto. L’attesissimo belga Wout van Aert, tra i grandi favoriti della vigilia, ha dovuto fare i conti con cadute e problemi meccanici, terminando in ottava posizione a 8’21”.

