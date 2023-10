I convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2024: la lista per Malta e Inghilterra, i nomi di Spalletti

La Nazionale di calcio italiana guidata dal ct Luciano Spalletti, è pronta a scendere in campo tra pochissimi giorni. Gli azzurri sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45, se la vedranno contro Malta in quella che sarà la gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. La nostra Selezione avrà l’opportunità, dopo i match di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, di mantenere e magari blindare il secondo posto in classifica nel Gruppo C.

Prima ci sarà da affrontare la squadra di Michele Marcolini e, poi, tre giorni più tardi, per la precisione martedì 17 ottobre, l’avversaria sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate. Gli inglesi si trovano attualmente al primo posto nel girone a quota 13 punti e dunque a sei lunghezze di distanza dall’Italia: c’è un ma. Spalletti e i suoi hanno disputato sin qui una gara in meno rispetto a tutte le altre Nazionali del gruppo e dunque il divario con l’Inghilterra potrebbe anche essere minore.

Da capire, in questa breve sessione di ottobre, come si comporterà l’Italia. Nel frattempo, di seguito, la lista dei convocati del ct con due pessime novità delle ultime ore: non prenderanno parte alle partite né Provedel, né Zaccagni, entrambi ai box per problemi fisici. Al posto del giocatore biancoceleste offensivo ci sarà Orsolini. Ma ecco l’elenco completo.

ITALIA: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel/Lazio (problemi fisici), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni/Lazio (problemi fisici) al suo posto Riccardo Orsolini, Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

