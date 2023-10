Quando si gioca Italia-Norvegia, qualificazioni Europei Under 21: data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia Under 21 tra poco più di ventiquattro ore scenderà in campo. Gli azzurrini, martedì 17 ottobre a partire dalle ore 17.45, al ‘Druso’ di Bolzano, se la vedranno contro la Norvegia. La gara, valida per il Gruppo A delle qualificazioni agli Europei del 2025, vedrà contrapposte dunque la Nazionale guidata da mister Carmine Nunziata e la Selezione di Jan Jalland. La sfida rappresenta già uno snodo fondamentale per iniziare a pensare di staccare il pass per la competizione continentale.

La nostra Selezione si trova attualmente al 3° posto nel girone con sole due partite giocate però e quattro punti raccolti, figli di un pareggio con la Lettonia e una vittoria con la Turchia. La Norvegia ha giocato due partite vincendo però per ben due volte 7-0 contro San Marino prima e Lettonia poi. Insomma l’avversario dell’Italia U21 è temibilissimo e Nunziata dovrà mandare in campo la migliore formazione.

Pochi giorni fa a parlare ci ha pensato Kayode che, in un’intervista riportata sul sito ufficiale della FIGC si è espresso così: “Speriamo di fare un grande percorso. La Norvegia è una squadra forte ma ci stiamo preparando per affrontarla nel miglior modo possibile: sono fiducioso”. C’è voglia di fare bene ma gli azzurrini non dovranno abbassare la guardia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia U21-Norvegia U21, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play.

Foto: LaPresse