Hockey prato: raduno per la Nazionale al femminile a Valencia. Le convocate dell’Italia

Raduno in terra spagnola per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile. Le azzurre, guidate dal nuovo commissario tecnico Andreas Mondo, saranno impegnate dal 15 al 18 ottobre in Spagna a Valencia.

Appuntamento importantissimo per l’allenatore azzurro per valutare la sua squadra in vista dell’obiettivo che arriverà ad inizio 2024: il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

LE CONVOCATE

PORTIERI:

CARUSO LUCIA (SAINT GEORGES), BIANCHINI GIULIA (BUTTERFY HCC)

DIFENSORI:

DALLA VITTORIA TERESA (ROYAL LEOPOLD CLUB), MACHIN CAMILA ROYAL (VICTORY HC), PESSINA IVANNA (BRAXGATA HOCKEY CLUB), PUGLISI SARA (HC ORANJE ROOD), SARNARI ILARIA (ROYAL EVERE WHITE STAR), TORBOL MARIA (CUS PISA)



CENTROCAMPISTI:

BORMIDA ELETTRA (ROYAL EVERE WHITE STAR), COSENTINO MARIA SOL (SANSE COMPLUTENSE), CARTA FEDERICA (REAL SOCIEDAD), GARCIA MUNITIS MARIA EMILIA (KONINKLIKE HC LEUVEN), LAURITO SOFIA (ROYAL WELLINGTON TENNIS HC), MORAS GUADALUPE (ROYAL RACING CLUB DE BRUSELAS), OVIEDO AILIN (REAL SOCIETAD DE TENIS), PASTOR MERCEDES (HERAKLES HC)



ATTACCANTI:

ANANIA ALESSIA (RASANTE HOCKEY CLUB), BRUNI ANTONELLA (ROYAL WELLINGTON TENNIS HC), CAROSSO CANDELA (SG AMISCORA), DE BIASE PILAR (HF LORENZONI), DI BELLA CHIARA (CUS TORINO), MORONI AGUEDA (REAL SOCIETAD DE TENIS), OVIEDO LARA (ROYAL EVERE WHITE STAR), RAMON CLARA (SANSE COMPLUTENSE), RINALDI ANTONELLA (ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB

Foto: FIH