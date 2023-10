Hockey ghiaccio: Cortina, Renon e Merano fanno la voce grossa nell’Alps League

Il giovedì sera della stagione regolare dell’Alps Hockey League 2023-2024 è andato in archivio. Ben sette erano le squadre italiane impegnate in pista. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

I Vipiteno Broncos, nonostante una bellissima gara, hanno ceduto 5-4 agli sloveni dello Jesenice, capitolando all’overtime per effetto della zampata di Selan.

Nei derby italiani invece il Cortina si è imposto 0-2 sul campo del Gherdeina, col Renon vittorioso 3-2 sugli Hunterland Cavaliers; mentre il Fassa ha fatto la voce grossa schiantando 5-1 gli Steel Wings Linz.

Infine da registrare c’è l’altrettanto netta affermazione per 4-1 del Merano sui tedeschi dell’EC KAC Team di Francoforte.

Venerdì, per quanto riguarda il campionato, non saranno previste partite in agenda. L’Alps Hockey League tornerà di scena sabato 14 ottobre 2023.

Foto: Max Pattis