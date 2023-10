Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arrivano due brutti ko per Bolzano e Asiago

Nella serata di ICE Hockey League 2023-2024 arrivano due sconfitte per le squadre italiane che erano sul ghiaccio. Continuano, infatti, le difficoltà di Bolzano che cade per 6-3 in casa del Red Bull Salisburgo. Vantaggio degli altoatesini con McClure dopo 17:09, ma subito pareggio immediato con Schneider al 19:27. Gli austriaci cambiano marcia nel secondo periodo con Murphy (2-1 al 22:33), quindi Bourke al 30:39 per il 3-1.

I Foxes accorciano con Thomas al 33:41, ma di nuovo Payerl allunga per Salisburgo con il 4-1 a due secondi dalla sirena. Nel terzo tempo ancora Schneider segna il 5-2 al 53:09 quindi McClure centra il 5-3 al 55:27, prima che il solito Schneider fissi il punteggio finale con il 6-3 al 58:57.

Cade rovinosamente anche Asiago che, in casa, viene schiantato per 5-0 dall’Olimpija Lubiana. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, gli sloveni dominano nel secondo tempo con le reti di Sodja, Mahkovec e ancora Sodja. Nell’ultima frazione Leskinen e Pance fissano il punteggio.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EC Red Bull Salzburg 10 7 0 2 1 38 21 +17 26 2 HC Pustertal Wölfe 12 6 3 1 1 43 29 +14 24 3 EC VIllach 11 6 2 2 1 42 28 +14 23 4 Hydro Fehervar AV 19 11 7 3 1 0 39 29 +10 23 5 Black Wings Linz 12 4 3 2 2 38 30 +8 21 6 HCI Innsbrukc 4 2 2 2 27 23 +4 18 7 EC-KAC 11 5 5 1 0 38 34 +4 17 8 Vorarlberg 11 5 6 0 0 34 36 -2 15 9 HK SZ Olimpija 12 4 6 1 1 29 34 -5 15 10 HCB Südtirol Alperia 11 3 8 0 0 22 32 -10 9 11 Vienna Capitals 10 2 6 1 1 26 38 -12 9 12 Asiago Hockey 10 2 7 0 1 13 32 -19 7 13 Graz99ers 11 1 5 0 3 16 39 -23 6

Foto: Vanna Antonello