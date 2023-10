Calcio femminile: la Rome sconfigge l’Inter per 2-0 in Serie A, tutto facile per Juventus e Fiorentina

Si è conclusa oggi la quarta giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le due sfide di ieri (Napoli-Sampdoria 0-2 e Como-Milan 0-0), quest’oggi si sono disputate le ultime tre partite di questo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

La Roma batte l’Inter per 2-0 nel big match di giornata. Allo stadio Tre Fontane le giallorosse passano in vantaggio dopo 18′ con Giada Greggi e poi chiudono la partita al 66′ grazie all’autogol di Lisa Alborghetti. Con questo risultato la squadra di Alessandro Spugna rimane in vetta a punteggio pieno, mentre dall’altra parte la compagine lombarda resta ferma a sette punti (quarta posizione).

Tutto semplice per la Juventus: il gruppo di Joe Montemurro domina dall’inizio alla fine contro il Sassuolo e si impone in casa con un nettissimo 4-0. Tutti nel primo tempo i gol: al 6′ Lineth Beerensteyn porta avanti le compagne, poi dal 21′ al 45′ arrivano i timbri di Cristiana Girelli, di nuovo Beerensteyn e Maelle Garbino che consentono alle bianconere di mettere in cassaforte la vittoria. Con questa affermazione la squadra piemontese resta attaccata alla Roma in prima posizione a punteggio pieno.

Sorride infine anche la Fiorentina, che vince sul campo del Pomigliano con un nettissimo 4-1. Per la Viola la partita inizia male con il rigore sbagliato di Veronica Boquete al 4′, ma poco dopo arriva la rete del vantaggio di Catena (18′). Dopo l’1-0, la squadra di Sebastian De La Fuente continua ad attaccare e trova il 2-0 con Boquete (43′), prima del tris di Miriam Longo (67′) e il poker Pauline Hammarlund (78′). Nel finale Pomigliano segna la rete della bandiera con un rigore di Dalila Ippolito al 90+1′ e la partita termina così con il 4-1 per la Fiorentina. Grazie a questo successo, la compagine toscana sale a quota 10 punti in campionato, restando da sola in terza posizione a due lunghezze di distanza dalle capoliste Roma e Juventus.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

1. Roma 12

2. Juventus 12

3. Fiorentina 10

4. Inter 7

5. Como 7

6. Milan 4

7. Sampdoria 3

8. Sassuolo 1

9. Pomigliano 1

10. Napoli 0

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti