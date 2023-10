Hockey ghiaccio, nella domenica della Alps League il Gherdeina passa in casa di Fassa

Un solo match nella domenica di Alps Hockey League, ma si tratta di un interessante derby tra Fassa e Gherdeina. Il successo va proprio agli ospiti, in grado di ribaltare un doppio svantaggio iniziale che poteva davvero tagliare loro le gambe. Con questo risultato Gherdeina sale a quota 6 punti in 15a posizione, mentre Fassa rimane al decimo posto a quota 11. Al comando sempre Eisbaren con 24 punti, quindi Jesenice 22, Vipiteno 20 e Renon 18.

Fassa Falcons – Gherdeina 3-4: il vantaggio arriva dopo soli 55 secondi per i padroni di casa grazie alla rete di Biondi su assist di Iori. Si arriva al minuto 3:34 ed è già 2-0 con lo stesso Iori che va a segno su assist di Biondi, a parti invertite. Gherdeina si scuote e prima accorcia con il 2-1 di De Luca su assist di McGowan, quindi trova il pareggio al 17:43 con Schulze su assist dello stesso De Luca.

Nulla di fatto nel secondo periodo, per cui bisogna attendere il minuto 52:09 per il 3-2 di Fassa con Selin che va a segno su imbeccata di Kustatscher. Gherdeina non molla e pareggia i conti con il 3-3 di McGowan su assist di Schulze, quindi lo stesso Schulzer serve anche l’assist a De Luca per la rete del 4-3 al 58:34.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EK Die Zeller Eisbären 9 7 0 1 1 47 20 +27 24 2 HDD SIJ Acroni Jesenice 9 6 1 2 0 47 23 +24 22 3 Wipptal Broncos Weihenstephan 9 6 1 0 2 36 22 +14 20 4 Rittner Buam SkyAlps 9 5 2 1 1 28 21 +7 18 5 EC Bregenzerwald 9 4 2 1 2 27 25 +2 16 6 Hockey Unterland Cavaliers 9 4 3 0 2 36 32 +4 14 7 S.G. Cortina Hafro 8 3 2 1 2 23 22 +1 13 8 EHC Lustenau 9 3 4 2 0 35 35 +0 13 9 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 9 2 3 2 2 31 28 +3 12 10 SHC Fassa Falcons 9 2 4 2 1 30 36 -6 11 11 HC Meran/o Pircher 9 3 5 1 0 31 43 -12 11 12 Red Bull Hockey Juniors 8 2 4 1 1 20 24 -4 9 13 EC-KAC Future Team 9 3 6 0 0 24 37 -13 9 14 Steel Wings LINZ AG 9 1 5 1 2 20 31 -11 7 15 HC Gherdeina valgardena.it 9 1 6 1 1 20 42 -22 6 16 HK RST Pellet Celje 7 1 5 1 0 11 25 -14 5

