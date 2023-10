Hockey ghiaccio: ko per Asiago e Bolzano nel venerdì di ICE League 2023

Giornata negativa per Bolzano ed Asiago, squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. I due team italiani infatti sono usciti dal campo entrambi con una sconfitta, perdendo rispettivamente contro il Black Wings Linz e il Salzburg rimanendo ancorati nella parte bassa della classifica.

Asiago nello specifico ha dovuto cedere il passo alla capolista Salzburg per 4-2 in una partita decisa soltanto all’ultimo atto. A passare in vantaggio per primi sono stati gli austriaci, trovando la rete dell’1-0 dopo soli quindici secondi con Bourke. Asiago però al 9:45 ripristina gli equilibri con Gennaro, abile a sfruttare una situazione di power play. Lo stesso Gennaro 1l 13:22 del secondo turno metterà il musetto davanti salvo poi subire dopo poco più di un minuto la riscossa di Schreier (2-2).

Sul parziale di 2-2 i primi della classe sono saliti però in cattedra, “ammazzando” il match prima con Lewington (8:12) e, successivamente, con Huber (19:26).

Non basta invece il cuore al Bolzano. I Foxes infatti si sono dovuti arrendere con il punteggio di 2-5 dopo aver rimesso in piedi una disputa che sembrava destinata a viaggiare in una solo corsia. Gli altoatesini infatti nel primo periodo sono andati sotto di due reti, subendo l’arrembaggio di Knott (7:31) e Pusnik (15:24).

Con carattere però le volpi hanno portato il risultato in parità, pareggiando con Thomas (4:57) e McClure (8:04). Ma la doccia fredda è arrivata purtroppo al 10:00 del terzo e ultimo periodo, momento del 2-3 messo a referto da Collins a cui hanno fatto seguito gli ultimi due timbri degli ultimi secondi siglati da Lebler ed Ouellette-St-Amant.

L’ICE League tornerà domani, sabato 21 ottobre.

Foto: Antonello Vanna