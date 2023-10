Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Vipiteno, Gherdeina e Cortina, cadono Fassa, Merano e Cavaliers

Serata di Alps Hockey League di grande importanza con tutte le squadre sul ghiaccio. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose. Cade Renon in casa di Eisbaren con il punteggio di 4-3. Gli austriaci con questo successo confermano il primo posto in classifica mantenendo 2 punti di vantaggio su Jesenice e 4 su Vipiteno che vince in scioltezza contro Lustenau. I Broncos, infatti, schiantano gli austriaci con un rotondo 8-2.

Brutta sconfitta per Fassa che viene schiantata per 7-2 in casa del Celje che rimane il fanalino di coda, dato che Gherdeina domina il derby in casa di Merano con il punteggio di 6-1 e centra 3 punti importanti.

Nel derby tra Unterland Cavaliers e Cortina il successo va agli ospiti che vincono 4-3 dopo shoot-out al termine di una sfida davvero equilibratissima. Negli altri incontri facile vittoria di Jesenice per 7-1 contro Klagenfurt, quindi successo del Salisburgo per 5-4 su Bregenzerwald, infine gli Steel Wings Linz piegano per 5-4 il Kitzbuehel.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EK Die Zeller Eisbären 10 8 0 1 1 51 23 +28 27

2 HDD SIJ Acroni Jesenice 10 7 1 2 0 54 24 +30 25

3 Wipptal Broncos Weihenstephan 10 7 1 0 2 44 24 +20 23

4 S.G. Cortina Hafro 10 4 2 2 2 34 26 +8 18

5 Rittner Buam SkyAlps 10 5 3 1 1 31 25 +6 18

6 EC Bregenzerwald 10 4 3 1 2 31 30 +1 16

7 Hockey Unterland Cavaliers 10 4 3 0 3 39 36 +3 15

8 EHC Lustenau 10 3 5 2 0 37 43 -6 13

9 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 10 2 4 2 2 35 33 +2 12

10 Red Bull Hockey Juniors 9 3 4 1 1 25 28 -3 12

11 SHC Fassa Falcons 10 2 5 2 1 32 43 -11 11

12 HC Meran/o Pircher 10 3 6 1 0 32 48 -16 11

13 Steel Wings LINZ AG 10 2 5 1 2 25 35 -10 10

14 HC Gherdeina valgardena.it 10 2 6 1 1 25 43 -18 9

15 EC-KAC Future Team 10 3 7 0 0 25 44 -19 9

16 HK RST Pellet Celje 9 2 6 1 0 19 34 -15 8

Foto: Max Pattis