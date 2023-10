Hockey ghiaccio: Asiago e Val Pusteria cedono di misura a Klagenfurt e VSV nella domenica dell’ICE League

Una domenica sera, quella della stagione regolare dell’ICE League 2023-2024, che non sorride alle squadre italiane impegnate in pista. A Klagenfurt infatti, l’Asiago è stato sconfitto per 4-3 dai padroni di casa dell’EK KAC, al termine di una partita ricca di emozioni.

Gli austriaci sono sempre stati davanti non riuscendo però a domare definitivamente i veneti, che nel finale sono andati vicinissimi alla rimonta dopo essersi trovati sotto per 2-0, 3-1 e 4-2 lungo l’arco di una partita decisa dalle reti di Postma e Petersen.

Sempre in Austria, ma a Villacher invece, il Val Pusteria ha ceduto 5-4 agli shoot out al VSV. Match a dir poco pirotecnico. Primo periodo da 0-0, poi l’imprevedibile. Morley per il vantaggio ospite, poi tre reti degli austriaci con Sabolic, Rauchenwald e Hancock.

Terza ed ultima frazione: 3-2 di Atwal poi 4-2 di Wallenta. I “Lupi” le tentano tutte: Schofield si scatena e infila in serie il 4-3 e il 4-4. Overtime. La parità non si schioda. A risolvere la gara agli shoot out è la segnatura di Sabolic, che consegna il 5-4 ai padroni di casa.

L’ICE League si prenderà ora qualche giorno di riposo tornando in campo nell’arco della prossima settimana, in particolare con le formazioni italiane che saranno di scena da venerdì in poi.

Foto: Max Pittis