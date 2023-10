GTWC Europe, WRT BMW #46 in pole per race-2 a Zandvoort. Sanzione per Ferrari e McLaren

Cambia la griglia di partenza in vista della race-2 di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Maxime Martin (WRT BMW #46) ha ereditato la pole-position dopo un provvedimento che ha sanzionato Emil Frey Racing Ferrari #14 e Garage 59 McLaren #159, rispettivamente in prima ed in seconda piazza nella Q2 con Giacomo Altoé e Benjamin Goethe.

I due sono stati penalizzati di tre piazze sulla griglia di partenza per aver ignorato le bandiere gialle nel primo settore. Il belga Martin ha quindi potuto stappare la prima casella del gruppo davanti a Calan Williams (WRT BMW #30), autore della pole nella specifica Gold Cup.

Martin e Valentino Rossi hanno firmato il terzo posto nella giornata di ieri, il team di Vincent Vosse insegue la terza gioia della Sprint Cup 2023 dopo aver primeggiato a Misano con la BMW M4 GT3 #46 e nella seconda prova di Valencia con la gemella #32.

Menzione d’onore alla vigilia dell’epilogo del GTWC Europe Sprint Cup per Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP Mercedes #88) e Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 Audi #40), rispettivamente in seconda ed in prima piazza nella graduatoria assoluta del GTWC Europe con 2.5p distacco. Alle 14.00 la partenza di gara-2, come sempre in diretta gratuitamente sul canale YouTube ‘GTWorld’.

Foto. LPS