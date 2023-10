GTWC Europe, Ricardo Feller/Mattia Drudi campioni nella Sprint Cup a Zandvoort

Ricardo Feller/Mattia Drudi vincono il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo un nuovo bellissimo successo in Olanda. Lo svizzero e l’italiano si impongono con forza davanti a Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW#32) ed a Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT BMW #30),

Affermazione in Gold Cup nella gara e nel campionato per l’ultima coppia citata al termine di una competizione che ha incoronato anche Jordan Love (Haupt Racing Team Mercedes #77), meritatamente padrone del successo finale in Silver Cup.

Il destino della classe citata è strettamente collegato a quanto accaduto tra i PRO. Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing Audi #99) ha infatti perso ogni chance di vincere il titolo nel corso del primo passaggio, il figlio di Riccardo Patrese ha commesso un errore nel terzo settore della pista spingendo in testacoda la Mercedes #88 di Akkodis ASP.

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP Mercedes #88) sono stati colpiti da altre auto che sopraggiungevano, i vincitori del GTWC Europe e dell’Endurance Cup hanno dovuto ritirarsi e di conseguenza hanno incoronato campioni i rivali Ricardo Feller/Mattia Drudi

Menzione speciale dopo il fine settimana olandese del GTWC Europe anche per Valentino Rossi. Il #46 di WRT ha concluso in 7a piazza la gara-2 dopo uno difficile stint sul bagnato, una condizione non semplice da gestire per l’ex stella del Motomondiale. L’italiano e Maxime Martin terminano in ogni caso il GTWC Europe 2023 con un successo (Misano race-2) ed altri due podi (race-2 Brands Hatch e race-1 Zandvoort).

CLASSIFICA GARA-2 GTWC EUROPE ZANDVOORT

1 40 FIN PRO 1 Tresor Orange 1 FELLER, Ricardo Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 36.142 37.551 31.966 1:45.659 1:35.626 1

2 32 FIN PRO 2 Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M4 GT3 29 3.563 3.563 35.871 37.644 32.042 1:45.557 1:35.950 1

3 30 FIN GOLD 1 Team WRT KRÜTTEN, Niklas BMW M4 GT3 29 10.424 6.861 35.999 38.256 32.030 1:46.285 1:35.456 1

4 60 FIN PRO 3 VSR CALDARELLI, Andrea Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 13.696 3.272 36.023 37.928 31.906 1:45.857 1:36.727 2

5 14 FIN PRO 4 Emil Frey Racing LAPPALAINEN, Konsta Ferrari 296 GT3 29 16.693 2.997 36.415 38.048 32.785 1:47.248 1:35.654 1

6 77 FIN Silver 1 Haupt Racing Team LOVE, Jordan Mercedes-AMG GT3 EVO 29 17.897 1.204 36.006 38.068 32.523 1:46.597 1:35.423 1

7 46 FIN PRO 5 Team WRT ROSSI, Valentino BMW M4 GT3 29 18.236 0.339 36.111 37.860 32.681 1:46.652 1:34.630 1

8 69 FIN PRO 6 Emil Frey Racing COSTA, Albert Ferrari 296 GT3 29 20.611 2.375 35.915 37.893 31.985 1:45.793 1:35.536 1

9 159 FIN PRO 7 Garage 59 KJAERGAARD, Nicolai McLaren 720S GT3 EVO 29 24.242 3.631 36.334 37.834 31.516 1:45.684 1:35.426 1

10 44 FIN PRO 8 CLRT HEINRICH, Laurin Porsche 911 GT3 R (992) 29 25.142 0.900 35.755 38.034 31.854 1:45.643 1:35.614 2

11 21 FIN GOLD 2 ComToYou Racing MAGNUS, Gilles Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 26.013 0.871 35.960 37.704 32.080 1:45.744 1:36.971 1

12 11 FIN PRO 9 ComToYou Racing LEGERET, Lucas Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 27.646 1.633 35.760 37.209 31.981 1:44.950 1:36.508 1

13 31 FIN PRO 10 Team WRT NEUBAUER, Thomas BMW M4 GT3 29 32.808 5.162 36.069 37.873 32.598 1:46.540 1:36.046 1

14 90 FIN Silver 2 Madpanda Motorsport SALMENAUTIO, Jesse Mercedes-AMG GT3 EVO 29 34.324 1.516 36.187 38.432 32.615 1:47.234 1:36.752 1

15 9 FIN GOLD 3 Boutsen VDS PANIS, Aurelien Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 34.603 0.279 36.207 38.284 32.449 1:46.940 1:36.773 1

16 26 FIN GOLD 4 Sainteloc Junior Team GACHET, Simon Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 35.116 0.513 36.382 38.220 32.459 1:47.061 1:36.312 1

17 54 FIN PRO 11 Dinamic GT ENGELHART, Christian Porsche 911 GT3 R (992) 29 37.141 2.025 36.853 38.428 32.456 1:47.737 1:38.304 1

18 111 FIN PRO 12 JP Motorsport KLIEN, Christian McLaren 720S GT3 EVO 29 43.297 6.156 36.745 38.891 32.794 1:48.430 1:37.013 1

19 71 FIN Silver 3 AF Corse MARINANGELI, Nicola Ferrari 296 GT3 29 43.688 0.391 36.532 38.946 32.792 1:48.270 1:37.064 1

20 163 FIN Silver 4 VSR PAVERUD, Marcus Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 43.851 0.163 36.968 38.482 32.792 1:48.242 1:37.749 1

21 112 FIN GOLD 5 JP Motorsport SIEDLER, Norbert McLaren 720S GT3 EVO 29 46.021 2.170 37.116 38.960 32.814 1:48.890 1:38.461 1

22 27 FIN PRO 13 Sainteloc Junior Team DEMOUSTIER, Gregoire Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 46.198 0.177 36.213 38.611 32.554 1:47.378 1:36.751 1

23 28 FIN Silver 5 Nova Race GUIDETTI, Jacopo Honda NSX GT3 EVO 2 29 46.671 0.473 36.756 39.192 32.806 1:48.754 1:37.139 1

24 18 FIN Silver 6 GSM AB1 GT3 Team MEIJER, Paul Lamborghini Huracan GT3 Evo 29 1:00.375 13.704 37.193 38.935 32.603 1:48.731 1:38.842 1

Foto. LPS