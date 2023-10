GTWC Europe, qualifiche Barcellona: Ferrari in pole su Lamborghini

Ferrari precede Lamborghini nelle qualifiche di Barcellona del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Prima storica pole per la 296 GT3, nettamente superiore alla concorrenza con Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman.

Il danese, l’italiano e l’israeliano hanno abbattuto nella graduatoria combinata il riferimento di Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Iron Lynx Lamborghini #63) e dell’auto gemella #71 di Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra, rispettivamente presenti in seconda e terza piazza sullo schieramento.

Nono posto per la Mercedes #88 di Akkodis ASP Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon, leader del campionato alla vigilia dell’epilogo in Catalogna. La compagine francese si appresta per gestire ogni possibile attacco da parte di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann (ROWE Racing BMW #98), tredicesimi dopo tre intense sessioni al Montmenlò.

BMW appare in ogni caso leggermente inferiore alla concorrenza. Segnaliamo in merito anche il 17mo posto dell’auto #32 ed il 19mo della M4 GT3 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus. L’obiettivo è ovviamente quello di risalire nelle tre ore di questo pomeriggio, una missione non scontata in un tracciato in cui notoriamente è difficile superare.

Alle 15.00 il via dell’atto conclusivo del GTWC Europe Endurance Cup. Ricordiamo che nella singola prova di questo pomeriggio verranno assegnati tutti i titoli 2023 ad eccezione della classe PRO Am che è già stato matematicamente firmato da Car Collection Porsche #24.

Foto. LPS