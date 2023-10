GTWC Europe, Barcellona: Boguslavskiy/Marciello/Gounon campioni, Ferrari chiude al top il 2023

Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy vincono a Barcellona il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Mercedes ed Akkodis ASP #88 si confermano nella serie di SRO, mentre Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen (AF Corse – Francorchamps Motors) festeggiano il successo in Spagna con Ferrari.

Secondo titolo consecutivo per Gounon e Marciello, elvetico che insieme al russo Boguslavskiy ha matematicamente vinto anche la graduatoria combinata del GTWC Europe (Endurance + Sprint). La coppia insegue ora anche il trofeo in Sprint Cup, campionato che terminerà tra due settimane in Olanda a Zandvoort.

Ferrari ha dominato con Alessio Rovera #51 e Daniel Serra #71 la prima parte di una prova che ha subito visto l’uscita di scena di Lamborghini. Jordan Pepper (Iron Lynx #63) ha infatti dovuto alzare bandiera bianca nel primo passaggio, il sudafricano è finito nella ghiaia dopo un contatto con Maro Engel ( Mercedes-AMG Team AlManar #777).

La 3h di Barcellona verrà successivamente caratterizzata dall’ingresso in successione di tre Safety Car. La più significativa è stata indubbiamente l’ultima, inserita dalla direzione gara dopo un testacoda nel secondo settore da parte di Valentino Rossi (WRT BMW #46). Week-end abbastanza difficile per la stella del Motomondiale, quasi certamente nuovamente in pista nell’Endurance Cup anche nel 2024.

La sosta ai box, la prima delle due obbligatorie per il cambio pilota, ha visto un cambio della guardia in vetta con Mercedes-AMG Team AlManar #777 che si è ritrovata davanti alla Ferrari #51 di AF Corse ed alla competitiva Mercedes #88 di Akkodis ASP. Il team francese ha tentato di controllare la situazione in campionato, Raffaele Marciello ha fatto il massimo nello stint iniziale per recuperare posizioni in vista del delicato turno di guida di Timur Boguslavskiy.

L’ultima ora e mezza ha confermato davanti a Mercedes-AMG Team AlManar #777, successivamente sanzionata dalla direzione gara. Una penalità di 5 secondi ha infatti modificato l’esito dell’evento, l’AMG GT3 #777 è stata ritenuta colpevole di un contatto al via con la Lamborghini #63 di Iron Lynx.

Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller si sono dovuti accontentare della quarta piazza alle spalle di Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen (Rutronik Racing Porsche #96), Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon #71 e Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen #51. Doppietta da ricordare per Ferrari che prima d’oggi non aveva mai vinto con la nuova e competitiva 296 GT3.

Quinto posto all’arrivo per Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy, Da segnalare, invece, la 10ma posizione per ROWE Racing BMW #98, unica vettura che matematicamente poteva lottare con Akkodis per la conquista del titolo 2023 nell’Endurance Cup.

Menzione d’onore al termine della giornata catalana anche per Alex Aka e Lorenzo Patrese, campioni in Silver Cup nella graduatoria combinata del GTWC Europe. Il tedesco e l’italiano, figlio di Riccardo Patrese, restano in contesa per la Sprint Cup che come già detto deve ancora concludersi.

Tra due settimane la conclusione della Sprint Cup in quel di Zandvoort. L’appuntamento con l’Endurance Cup è invece per la prossima stagione che in via eccezionale inizierà ad aprile dal Paul Ricard prima di recarsi a Spa-Francorchamps, Nuerburgring, Monza e Jeddah.

Foto. LPS